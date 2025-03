Federica Brignone stravince il Gigante di Are: cosa manca per conquistare la Coppa del Mondo contro Lara Gut

Federica Brignone vince lo Slalom Gigante di Are: 'ho spinto tantissimo, è un momento incredibile'

"Ho spinto tantissimo dall'inizio alla fine. Mi piace la pista così salata, Are è uno dei miei giganti preferiti ed è un momento incredibile per me", le parole di Federica Brignone ai microfoni Rai dopo il successo capolavoro nel gigante di Are, dominato con due manche impeccabili. "C'è grande competizione con Alice Robinson - ha aggiunto la fuoriclasse azzurra -. È sempre sul podio in gigante e sono contenta di lottare con lei".

Federica Brignone vince il Gigante di Are

Federica Brignone vince (la nona perla in stagione), anzi trionfa nel gigante di Are e fa un altro passo verso la sua seconda Coppa del Mondo generale, dopo quella conquistata nel 2020. La 34enne sciatrice italiana regala due manche impeccabili: nella prima controlla e fa il miglior tempo, nella seconda attacca a tutta e fa ancora il miglior tempo. Per la concorrenza non c'è nulla da fare: l'azzurra si regala il successo numero 36 in Coppa del Mondo.

La valdostana - nata a Milano - domina in 1'52"67, davanti alla neozelandese Alice Robinson e a un'eccezionale Lara Colturi. Peccato per Sofia Goggia: straordinario secondo tempo nella prima manche, poi sbaglia su un dosso quando aveva 4 decimi di vantaggio su Robinson e chiude a 6"76, mancando un podio alla portata.

Federica Brignone, cosa manca per vincere Coppa del Mondo di sci generale (e quella di Gigante)

La svizzera Lara Gut finisce al nono posto e perde altro terreno nella lotta per la Coppa del Mondo di sci: Federica Brignone ora ha 322 punti di vantaggio quando mancano lo slalom di re (domenica, non lo corrono né lei, né Lara Gut), le 3 gare della prossima settimana (da giovedì 13 a sabato 15) a La Thuile (due Discese Libere a un SuperG) e le finali negli Stati Uniti a Sun Valley con una prova per specialità. Considerato che Federica Brignone e Lata Gut non faranno lo slalom, mancano 6 prove con 600 punti da assegnare. Nel trittico in Valle d'Aosta potrebbero arrivare novità e un quadro più chiaro sulla Coppa del Mondo generale.

Per quanto concerne quella di Gigante, Federica Brignone ha 20 punti di ritardo da Alice Robinson (500 contro 520) e c'è da disputare una prova: se la campionessa italiana dovesse vincerla conquisterebbe la Coppa anche in caso di secondo posto della neozelandese perché ha più vittorie nella specialità quest'anno (5 a 1).