Federica Nargi, divina allo specchio: lady Matri super sensuale. Le foto

Federica Nargi, divina allo specchio: lady Matri super sensuale

Federica Nargi protagonista in una Milano che in questi giorni è più frizzante e modaiola che mai con la Fashion Week 2023. La showgirl sarda ha postato alcune foto in compagnia di Alessandro Matri da Dolce e Gabbana. "Night out", ha scritto a corredo del post.

Ma la compagna dell'ex calciatore di Milan, Cagliari e Juventus ha regalato ai fans anche alcuni (video) selfie allo specchio che hanno lasciato tutti senza fiato (guarda le foto in gallery).

L'ex velina di Striscia la Notizia è come sempre grande regina di bellezza e sensualità.

