Federica Nargi e Alessandro Matri, le rivelazioni a Diletta Leotta

Federica Nargi e Alessandro Matri, genitori di Sofia e Beatrice, sono gli ospiti della quinta puntata di Mamma Dilettante 2, il podcast e vodcast di Diletta Leotta, disponibile su YouTube e sulle principali piattaforme di distribuzione.

Prima di loro Antonella Clerici, Federica Pellegrini, Aurora Ramazzotti e la compagna di Valentino Rossi, Francesca Sofia Novello

Federica Nargi e Alessandro Matri, il tango della gelosia (da Diletta Leotta)

«Sono sempre stata gelosa, ma prima lo ero molto di più. In realtà Alessandro non mi ha mai dato modo di essere gelosa. In passato volevo sempre sapere cosa faceva anche se in realtà io ho sempre fatto ciò che ho voluto. All’inizio ero gelosa anche degli amici di Alessandro per paura che potessero conoscere delle ragazze da presentargli successivamente. Ammetto i miei sbagli, ma sono cambiata completamente» (Federica Nargi)

«Pure io sono geloso, ma faccio fare sempre a Federica tutto quello che vuole. Se uno vuole fare fa, è la frase che riassume il mio credo. Nei primi tempi in cui ci frequentavamo, il terzo giorno in cui ero via scattava puntuale la litigata. I miei amici già lo sapevano e una volta arrivati a destinazione iniziava il loro conto alla rovescia. Facevo vacanze in posti sconosciuti eppure lei ovunque andavo riusciva a insinuare il dubbio che in quel posto ci fosse “movimento”». (Alessandro Matri)

Federica Nargi e Alessandro Matri: Milano o Roma? «Vivo a Milano da quando avevo 18 anni. Amo Milano, mi ha accolta, la sento veramente mia. Ma adesso con le bambine sento il bisogno di tornare a casa mia, a Roma, per avere vicino la mia famiglia e i miei amici. Fino a due anni fa sono stata a Roma, dove ho avuto la possibilità di riassaporare il calore di casa. Ma il mio sogno è sempre stato quello di vivere a Milano. A Roma vivo più di rapporti umani con le persone. Senza nonni in generale non saprei stare. Quando le bambine stanno con i nonni è come se stessero in vacanza. Sono più serena io e sono più serene anche loro» (Federica Nargi) «A Milano ci danno una grande mano anche i miei genitori, che sono di Lodi. Forse le bimbe si divertono più con loro che con noi. Questa cosa ci deve far fare delle domande» (Alessandro Matri) Alessandro Matri e Federica Nargi

Federica Nargi e Alessandro Matri: il lancio sul letto di Ale che ha mandato KO le doghe

«Per far divertire le bambine una volta Alessandro ha preso la rincorsa da fuori la camera, si è lanciato sul letto, rompendo tutte le doghe. Ho iniziato a urlare e l’ho cacciato. Ero nera, una vera iena. Poi quando le cose si sistemano ci rido, ma in quel momento ero furiosa» (Federica Nargi)

Federica Nargi e Alessandro Matri: matrimonio si o matrimonio no? La risposta a Diletta Leotta

«Sul tema matrimonio ormai ci ridiamo sopra. Prima volevo tanto sposarmi. Mi doveva sposare quando ero in fiore (ride; ndr). Poi però penso che se dopo 15 anni che ci conosciamo non ci siamo ancora sposati forse è meglio lasciare tutto così. Adesso potrebbe portar malissimo un eventuale matrimonio. Se me lo chiede però lo sposo». (Federica Nargi)

«Prossimamente le chiedo di sposarmi. Prima Federica è rimasta incinta, poi c’è stato il covid, tra poco compio 40 anni. Facciamo tutto insieme: 40 anni e matrimonio (ride; ndr). Mi piacerebbe che le bambine portassero gli anelli nuziali». (Alessandro Matri)

