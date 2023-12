Federica Nargi, lingerie e trasparenze da urlo. Lady Matri? "Sei una Dea"

Federica Nargi, lingerie e trasparenze da urlo di lady Matri

"Osa essere audace e straordinariamente te stessa", scrive Federica Nargi in un post social a corredo di un paio di foto in lingerie che fanno sobbalzare i cuori dei suoi follower.

Scatti che danno il "Buongiornoooooo" più dolce al popolo social. Già nei giorni precedenti, la compagna dell'ex attaccante di Milan, Juventus e Cagliari, Alessandro Matri aveva postato un'altra immagine in intimo di pizzo con trasparenze in zona décolleté spettacolari.

E anche lì un "buongiorno" decisamente indimenticabile da parte della showgirl e influencer (4,3 mln di follower per lei su Instagram) al mondo social.

Federica Nargi, intimo di pizzo sensualissimo. Lady Matri? "Bella come un gol di Gatti al 94°"

"Tu puoi tutto!!! Sei la DEA!!!", scrive un fan a Federica Nargi. "La perfezione", chiosa un altro.

"Sei bella come il gol di Gatti al 94°", commenta un utente di fede evidente bianconera (riferimento alla vittoria per 2-1 della Juventus sul campo del Monza nello scorso turno di campionato). E nel giro di pochi giorni i like superano quota 150mila.

