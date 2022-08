Federica Pellegrini-Matteo Giunta nozze! Divina sposa con 40 minuti di ritardo

FEDERICA PELLEGRINI, ARRIVA IL SÌ A MATTEO GIUNTA: MATRIMONIO A VENEZIA

La Divina mette la fede al dito. Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono finalmente sposi: il matrimonio è stato celebrato nel pomeriggio a Venezia, nella Chiesa di San Zaccaria, da don Antonio Genovese, parroco di Spinea che da anni conosce l'ormai ex fuoriclasse del nuoto. Cerimonia blindatissima, con circa 160 invitati fra i quali anche il presidente del Coni, Giovanni Malagò, e tanti curiosi e fan all'esterno.

FEDERICA PELLEGRINI E MATTEO GIUNTA SPOSI: ENZO MICCIO WEDDIN PLANNER

A occuparsi dell'organizzazione delle nozze tra Federica Pellegrini e Matteo Giunta è stato il famoso wedding planner Enzo Miccio. Fidanzati ufficialmente da dopo le Olimpiadi di Tokyo dello scorso anno, La Divina e Giunta - che è stato il suo allenatore - avevano deciso di sposarsi nell'ottobre dello scorso anno. Era stata la stessa campionessa azzurra ad annunciare via social l'attesa proposta con tanto di anello.

FEDERICA PELLEGRINI-GIUNTA SPOSI. LA DIVINA ARRIVATA CON 40 MINUTI DI RITARDO

Celebrate le nozze tra Federica Pellegrini e il suo ex allenatore Matteo Giunta. La campionessa di nuoto è arrivata con 40 minuti di ritardo, vestita di bianco e coperta da un lungo velo che copriva anche lo strascico, sorretto da cinque damigelle in rosa. Ad attenderla all'ingresso il padre Roberto, in blu, che poi ha accompagnato la figlia fino all'altare.