Federica Pellegrini parto: mamma-Divina ora può rivelare quell'incubo che..

Federica Pellegrini, parto più vicino. Il nome della piccola Meringa...

Ogni giorno che passa è un giorno in meno che separa Federica Pellegrini e Matteo Giunta al momento in cui diventeranno mamma e papà della bimba che la Divina porta in grembo da quasi nove mesi. Già, ormai ci siamo: sotto le feste di Natale o poco dopo Capodanno? Dettagli. Il nome della bimba? Sono stati seminati tanti indizi che portano alla soluzione (e sulla borsa con la prima tutina pronta per la piccola Meringa...). Ma prima di partorire la leggenda del nuoto mondiale si è confessata in un'intervista rilasciata nei giorni scorsi a Vanity Fair. E lì ha confessato una paura che aveva nei mesi passati. Vediamo di cosa si tratta.

Federica Pellegrini, le paure che aveva prima di rimanere incinta e quegli incubi...

"Ci abbiamo messo alcuni mesi a rimanere incinti, e quindi forse quell’attesa, che a noi è sembrata eterna perché da sportivi si è abituati al tutto e subito, ci aveva messo in tensione - ha raccontato Federica Pellegrini a Vanity Fair - Eravamo convinti che sarebbe successo immediatamente appena iniziati i tentativi. Invece abbiamo cominciato a farci delle domande. Se ho temuto di non riuscire a rimanere incinta? Da donna ti carichi di paure, pensi di non funzionare… Quando arrivava, regolare, il ciclo, mi assaliva la tristezza. Però a un certo punto mi sono anche detta che se non doveva arrivare andava bene, abbiamo quattro cani, siamo felici così e non c’è nessun tipo di problema".

Federica Pellegrini ha confessato che si è rivolta alla psicologa che l'aveva seguita nel corso della sua carriera perchè aveva degli incubi e il sospetto è che derivassero dalla sua paura di non rimanere incinta: "Avevo il terrore ad andare a dormire per i sogni che facevo". Invece poi il lieto fine con fiocca rosa per la famiglia Giunta-Pellegrini. La Divina ha però anche sottolineato un aspetto nel corso dell'intervista: dopo avere lasciato il nuoto, in tanti sui social o nelle interviste le chiedevano se avesse preso quella decisione per mettere al mondo un figlio: "Come se la donna fosse programmata solo per quello. […] Non ho mai sentito fare le stesse domande sessiste a un atleta maschio in conferenza stampa". Le paure che Federica ha per il futuro di sua figlia? "Il non riuscire a capirla. Non cogliere dei segnali importanti. Però mi rincuora avere accanto Matteo, che è una persona molto intelligente e affidabile".