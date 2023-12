Federica Pellegrini partorisce, sulla borsa il nome della bimba

Federica Pellegrini mamma, il parto della Divina vicinissimo

Federica Pellegrini si avvicina al giorno in cui diventerà mamma. Parto ormai vicinissimo e sulle storie Instagram ha condiviso gli ultimi preparativi per la giornata più importante della sua vita, quando terrà per la prima volta teneramente tra le braccia la bambina che sta aspettando con il marito Matteo Giunta.

La figlia della Divina dovrebbe nascere tra Natale e Capodanno (a proposito, parto in acqua? Forse, però "se dovrò fare anestesia non si potrà fare"), ma siccome sulle date ci può esser qualche scostamento rispetto alle previsioni, l'ex fuoriclasse del nuoto mondiale si sta preparando per il lieto evento.

Federica Pellegrini, parto vicino. La borsa della Divina: "Il mio primo cambio"

Ecco dunque Federica Pellegrini che prepara la borsa per l'ospedale con dentro tutto l'occorrente: la prima tutina, il primo cambio e i vestitini per l'uscita dall'ospedale e tornare a casa (ad attenderla ci saranno 4 bull dog francesi, Vanessa, Rocky, Cesare e Bianca).

Federica Pellegrini, il nome della bimba che aspetta con Matteo Giunta

La domanda ancora senza risposta che si pongono tutti i follower di Federica Pellegrini e Matteo Giunta è la seguente: "Come si chiamerà la figlia della Divina?".

Nome già scelto dalla coppia, ma lo sanno in pocchissimi. Inutile indagare, la notizia non è ancora stata svelato al mondo. Sulla borsa bianca però c'è il nomignolo (che spopola tra i fan): Meringa.

La 'M' sarà anche l'iniziale del nome vero? Qualcuno sospetta di sì.

Federica Pellegrini nei giorni scorsi ha dato un indizio: "E' formato da sette lettere".

Per la risoluzione del mistero non resta che aspettare il parto della Divina e l'annuncio social che arriverà subito dopo.