Federica Pellegrini torna a nuotare (che foto in costume!) e fa fuori Giorgia Soleri a Pechino Express 2023

Federica Pellegrini torna a nuotare: Divina in costume a Pechino Express

Vedere Federica Pellegrini nuotare è sempre una grande emozione: nell’ottavo episodio di Pechino Express 2023, lo show di Sky (ieri anche in streaming su NOW, e sempre disponibile on demand), la Divina ha indossato di nuovo un costume ed è tornata a cimentarsi con il nuoto, insieme al marito Matteo Giunta. Non una piscina olimpionica, ma il mare aperto di Kep, non una medaglia d'oro olimpico o mondiale in palio, ma la possibilitò di riprendere la corsa nel viaggio di Pechino Express.

Pechino Express, Federica Pellegrini torna a nuotare (foto Sky)



Federica Pellegrini torna a nuotare: missione compiuta a Pechino Express

Obiettivo di questa specialissima “vasca”, recuperare una nassa con i granchi azzurri e i granciporri, le due specie di granchio più comuni della Cambogia. Rivedere Federica Pellegrini nuotare ha colpito il pubblico, ed evidentemente anche Matteo Giunta…

Federica Pellegrini torna a nuotare, Pechino Express il video



Pechino Express 2023, Federica Pellegrini e Matteo Giunta (Novelli Sposi) eliminano Giorgia Soleri e Federica Fabrizi (Attiviste)

I primi concorrenti a saltare sul Tappeto Rosso dell'ottava tappa di Pechino Express (la prima in Cambogia, 386 km da Phnom Penh a Oudong) sono stati i Novelli Sposi (Federica Pellegrini e Matteo Giunta), seguiti da Mediterranee (Carolina Stramare e Barbara Prezia) Italo Americani (Joe Bastianich e Andrea Belfiore); al ballottaggio finale i Siculi (Totò Schillarci e Barbara Lombardo) e le Attiviste (Giorgia Soleri e Federica Fabrizi), che ha portato Federica e Matteo a dover eliminare una tra le due coppie con cui hanno legato di più nel corso di questo viaggio: la scelta è ricaduta su Giorgia Soleri e Federica Fabrizi “Federippi”, e la decisione è stata confermata dalla busta nera col verdetto di tappa eliminatoria.

Pechino Express 2023 Giorgia Soleri e Federica Fabrizi: eliminate le Attiviste (foto Sky)



Pechino Express 2023, Federica Pellegrini e Matteo Giunta in seminale con... Le quattro coppie

Novelli Sposi (Federica Pellegrini e Matteo Giunta), Italo Americani (Joe Bastianich e Andrea Belfiore), Mediterranee (Carolina Stramare e Barbara Prezia) e Siculi (Tottò Schillaci e Barbara Lombardo) saranno quindi i protagonisti della semifinale di Pechino Express, la sfida decisiva per poter conquistare un posto nella finalissima di questa edizione del reality di Sky: giovedì 4 maggio sempre su Sky e in streaming su NOW, le quattro coppie in gara continueranno la scoperta della Cambogia, tra avventure insolite e sorprese insidiose, dandosi battaglia fino all’ultimo centimetro prima del Tappeto Rosso. Chi riuscirà a resistere alla fatica e ad accedere alla Finale di Pechino Express 2023?

Pechino Express, ascolti tv record

La prima tappa in Cambogia segna per Pechino Express 2023 un record assoluto di ascolti tv: l’episodio di ieri, su Sky Uno/+1 e on demand, ha registrato 505mila spettatori medi con una share del 2,1%, il dato più alto di sempre per lo show Sky: un risultato che cresce del +21% rispetto alla scorsa settimana e del +11% rispetto all’omologo episodio della precedente stagione