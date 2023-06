Federica Pellegrini vestitino corto 'figlia dei fiori': Divina sensualissima. E Matteo Giunta..

Federica Pellegrini vestitino figli dei fiori. Matteo Giunta 'santone'. Una festa Divina

Una Federica Pellegrini radiosa. La Divina in questi giorni ha condiviso con i suoi fans alcune foto e un video della festa di compleanno di una sua amica: ecco dunque l'ex fuoriclasse del nuoto mondiale e il marito Matteo Giunta in versione "Figli dei Fiori".

Vestititino corto, stivali blu e collana per la regina dei 200 stile libero, in versione total white il marito ed ex allenatore che in uno scatto appare a petto nudo in versione... santone: "Vestito così potrebbe fondare una nuova religione" scherza una follower accompagnando il commento a un emoticon che ride a crepapelle. Tra canti e balli, foto sdraiati su un telo in giardino e tanta spensieratezza. Dopo anni di sacrifici per restare sempre competitiva nel mondo del nuoto, Federica Pellegrini può regalarsi qualche momento in più di relax. "La felicità vi fa bene, siete radiosi. Tu comunque sembri una Winx", il commento dolce-divertente di una fans della Divina.

Federica Pellegrini, il libro 'Oro' e il successo con Matteo Giunta a Pechino Express

Anche se gli impegni certo non mancano: dalla presentazione del suo libro (Oro) in tour per l'Italia alla televisione, visto che Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono reduci da una grande edizione di Pechino Express. I "Novelli Sposi" come noto hanno affrotnato l'adventure game di Sky da protagonisti, chiudendo al secondo posto dietro agli 'Italo Americani' Joe Bastianich e Andrea Belfiore ("Magari loro erano più bravi, ma... abbiamo vinto noi": qui l'intervista ai vincitori)

