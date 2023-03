Ferrari flop, i fans di Leclerc si consolano con Federica Masolin. "L'unica che..."

Ferrari flop in Bahrain: Leclerc out, Sainz giù dal podio

Il Mondiale di Formula 1 2023 è partito malino per i tifosi della Ferrari. Carlos Sainz ha chiuso appena fuori dal podio (quarto posto) nel Gp del Bahrain, ma la sua rossa non ha mai dato la sensazione di poter impensierire le macchine davanti (doppietta Red Bull con Verstappen-Perez e l'ex ferrarista Fernando Alonso al terzo posto su Aston Martin). Peggio è andata a Charles Leclerc che ha dovuto ritirarsi (il francese non ha nascosto la sua amarezza nel dopo gara).

Federica Masolin regina del Bahrain nel Gp nero della Ferrari

A Maranello dovranno rimboccarsi le macchine per evitare un nuovo Mondiale lontano dalle Red Bull e senza sogni iridati. L'unica consolazione per i tifosi della Ferrari? Il ritorno in tv di Federica Masolin, ormai vera e propria principessa della Formula 1. Apprezzata per le sue doti giornalistiche e davanti al video, ma anche per gli scatti social.



"L'unica che si salva di questo weekend", ha scritto un follower sotto il post con un paio di foto dal Bahrain. "L'unica cosa bella vista in Bahrain", gli fa eco un altro follower della Masolin. Con la speranza per i cuori che battono per il Cavallino di vedere un'altra Ferrari nel Gp dell'Arabia Saudita in programma domenica 19 marzo...





Leggi anche