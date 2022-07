Ferrari profezia clamorosa: Leclerc campione del mondo 2022, Verstappen ko

Leclerc-Verstappen sfifa per il titolo mondiale di F1

Charles Leclerc campione del mondo di Formula 1 nel 2022. Possibile alla luce del grande ritardo da parte del pilota Ferrari nei confronti di Max Verstappen (53 punti di vantaggio per il fuoriclasse della Red Bull e 260 ancora da assegnare a partire dal Gp d'Ungheria)? La profezia l'ha pronunciata lo stesso talento francese del Cavallino. Lui al titolo iridato di F1 ci crede. Lui è sicuro che potrà riportare a Maranello con trofeo che manca dai tempi di Kimi Raikkonen e che i vari Alonso e Vettel (che ha annunciato il ritiro a fine anno) hanno solo sfiorato.

Leclerc e la profezia sulla rimonta mondiale contro Verstappen

"Mi prenderanno per matto ma per me è ancora tutto possibile, ci sono ancora 10 gare - ha detto Charles Leclerc sulle possibilità di diventare campione del mondo di F1 quest'anno rimontando Max Verstappen - Ovvio che sia più difficile, ma io ci crederò fino alla fine, non c’è ancora niente di definito, mi sono reso la vita più complicata questo sì. Però, pur essendo un errore causato dall’essere al limite, il nostro passo era molto buono. Gli errori capitano, guardo avanti e ci credo come prima". E sulla sua Ferrari, Leclerc dice: "Sicuramente è la vettura più competitiva da quando sono arrivato in F1". Ora sotto con il Gp di Budapest, la Ferrari e Leclerc devono subito invertire la rotta e recuperare punti sulle Red Bull: Sulla carta abbiamo ottime possibilità su questo tracciato, vediamo se sarà così. L’Ungheria mi piace, forse non è il massimo per i sorpassi, che sono difficili, ma la qualifica conta e io quest’anno sono molto forte al sabato, quindi spero di approfittarne".