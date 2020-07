Ferrari, che scintille. Testacoda Vettel. Binotto: "Ci ha fatto perdere punti importanti"

Ferrari, Vettel testacoda, Binotto: "Ci ha fatto perdere punti importanti"

Inizio di mondiale amaro per Sebastian Vettel. Il suo ultimo campionato iridato con la Ferrari (che l'anno prossimo prenderà Carlos sainz al suo posto) parte male: testacoda in gara e decimo posto finale (su undici vetture arrivate al traguardo), mentre il compagno Charles Leclerc conquista un bellissimo secondo posto (ed era partito settimo), guidando in mondo fantastico.

A fine corsa il tedesco è amareggiato e si dimostra insoddisfatto della sua monoposto: "Contento di essermi girato solo una volta, perché è stata una corsa difficile. La macchina era molto difficile da guidare. La mia gara alla fine è stata rovinata da quell’episodio: Sainz si è spostato all’interno, io staccavo al limite e ho perso il posteriore. Purtroppo è successo che l’abbia perso un paio di volte, ecco perché dico di essere soddisfatto di essermi girato solo una volta".

Il team principal della Ferrari, Mattia Binotto, ha replicato al quattro volte campione del Mondo: "Con lui (Vettel, ndr) abbiamo perso dei punti, nel momento in cui Red Bull non ne ha fatti. Bisognava massimizzare e invece Sebastian ha commesso un errore. Dice che la macchina non era ben bilanciata? Quando succede questo un pilota tende a sbagliare, resta il fatto che si poteva fare meglio".