Fiorentina-West Ham dove vederla: tv e streaming. Formazioni e le news

Fiorentina-West Ham, finale di Conference League: dove vederla in tv e streaming

Fiorentina-West Ham dove vederla in tv e streaming

La Fiorentina a caccia della seconda Coppa della sua storia dopo la Coppa delle Coppe del 1961. Finale di Europa League contro il West Ham per la squadra allenata da Vincenzo Italiano che dovrebbe schierare Milenkovic (preferito a Igor) con Martinez Quarta in difesa e deve scigliere il nodo in attacco (Cabral favorito su Jovic). Moyes punta sul 4-2-3-1 con Antonio riferimento più avanzato e l'ex Milan Paquetà trequartista centrale.

Fiorentina-West Ham dove vederla in tv: TV8, SKY, DAZN

La finale di Conference League Fiorentina-West Ham in diretta tv su TV8 dalle 21 di mercoledì 7 giugno. In pay tv sarà trasmessa sempre in diretta dalle 21 da Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Football (203), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (canale 251). La partita andrà anche su DAZN.

Fiorentina-West Ham dove vederla in streaming

La finale di Conference League Fiorentina-West Ham in streaming sarà trasmessa in diretta mercoledì 7 giugno a partire dalle 21 ovviamente da Dazn, oltrechè da SkyGo, NOW e su TV8 con i commentatori di qui sopra.

Fiorentina-West Ham telecronaca tv e streaming

Fiorentina-West Ham sarà raccontata dalla telecronaca di Massimo Marianella con il commento tecnico di Lorenzo Minotti (bordocampo Vanessa Leonardi e Massimiliano Nebuloni) su Sky e TV8. Mentre il telecronista della finale di Europa League per Dazn sarà Stefano Borghi affiancato da Manuel Pasqual.

Fiorentina-West Ham: probabili formazioni

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Ikoné, Bonaventura, Nico Gonzalez; Jovic. Allenatore: Italiano. A disposizione: Cerofolini, Vannucchi, Venuti, Ranieri, Quarta, Terzic, Bianco, Duncan, Barak, Cabral, Brekalo, Sottil, Kouamé, Saponara. Indisponibili: Castrovilli, Sirigu. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

WEST HAM (4-2-3-1): Areola; Coufal, Zouma, Aguerd, Cresswell; Soucek, Rice; Bowen, Paquetà, Benrahma; Antonio. Allenatore: Moyes. A disposizione: Fabianski, Emerson, Ogbonna, Kehrer, Johnson, Fornals, Downes, Lanzini, Cornet, Ings. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

ARBITRO: Del Cerro Grande (Spagna). Assistenti: Devis e Porras (Spagna). Quarto uomo: Gil Manzano (Spagna). Var: Siviglia (Spagna). Avar: Munera-Hernandez-Lopez Martins (Spagna).