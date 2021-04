Briatore, bomba su Ronaldo-Juventus. E su Pirlo-Paratici...

Ronaldo addio alla Juventus? Briatore: "Presenza di CR7 legata alla Champions"

Cristiano Ronaldo lascerà la Juventus? Rumors di mercato che girano da settimane (c'è chi parla di ritorno al Real Madrid, ma...), ma certezze poche. Flavio Briatore però avverte che CR7 e la Juve potrebbero davvero sperarsi a fine stagione se... "La vera tragedia è la qualificazione tra i primi quattro. Senza Champions mancherebbero 100 milioni di introiti e sul bilancio della società peserebbero tantissimo. La presenza di Ronaldo è legata alla prossima Champions. Senza Ronaldo potrebbe uscire…", ha spiegato a Tiki Taka di Piero Chiambretti, collegato dalla sua casa di Montecarlo.

Juventus, i titolari, Pirlo e Paratici... Le parole di Flavio Briatore

Sulla Juventus in difficoltà di questa stagione (con Andrea Pirlo che rischia la panchina già se dovesse perdere con il Napoli e comunque a fine stagione: nuove voci su Max Allegri) Flavio Briatore spiega: "La cosa che mi fa strano è che fino a qualche anno fa noi juventini sapevamo la formazione, sapevamo che c’era un blocco di campioni insostituibili. Oggi chi sono i titolari della Juventus? Io non so se è colpa di Paratici o di Pirlo…"

Juventus e i guai a centrocampo

Flavio Briatore analizza i problemi della Juventus a centrocampo: "Abbiamo comprato Rabiot che nessuno voleva. L’unico centrocampista che abbiamo è Arthur che ha fatto però solo 12 partite. A centrocampo abbiamo solo delle mezzale. Non abbiamo gregari che lavorano. Non c’è un punto di riferimento in mezzo al campo"

Flavio Briatore sulla Juventus in Champions League

Fondamentale per la Juventus sarà la qualificazione in Champions League. Flavio Briatore spiega: "Spero che ci sia un po’ d’orgoglio - le parole a Tiki Taka - Non c’è anima in questa squadra, non c’è lo spirito giusto. Per vincere contro il Napoli non dobbiamo giocare come con Torino, come col Benevento. L’ultima partita giocata bene è stata quella con il Milan. Può starci dopo nove scudetti periodo transizione però devono cambiare 4-5 giocatori e sperare di entrare in Champions League…"