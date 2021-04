Pirlo-Juventus, Maestro a rischio esonero. Se salta subito arriva... Rumors

Pirlo, vietato sbagliare Juventus-Napoli

Juventus-Napoli in programma mercoledì 7 aprile alle 18,45, sarà decisiva per il futuro dei bianconeri (intanto Dybala, McKennie e Arthur sono tornati ad allenarsi in gruppo), ma rischia di esserlo nell'immediato anche per quello di Andrea Pirlo. Vietato perdere nel recupero di campionato contro la squadra di Gattuso visto che una sconfitta complicherebbe tantissimo la rincorsa alla qualificazione in Champions League (i partenopei andrebbero a +3, ma virtualmente sarebbe 4 punti visti i confronti diretti a favore).

Pirlo-Juventus, esonero? Se precipita la situazione è pronto Tudor

L'addio di Pirlo è un'ipotesi, eventualità che non si vuole prendere in considerazione nel mondo Juve dove piuttosto si attende una riscossa dopo gli ultimi brutti risultati (sconfitta in casa con il Benevento e 2-2 nel derby contro il Torino). Nessuno vuole esonerare Andrea Pirlo: il Maestro è stata una scommessa importante lo scorso agosto quando si decise di sostituire Sarri dopo un solo anno (con lo scudetto conquistato). Però se la situazione dovesse precipitare ovviamente un grande club come la Juventus sa di doversi far trovare pronto per cercare di chiudere nel modo giusto la stagione (ossia con la qualificazione in Champions, oltre, in seconda battuta all'obiettivo di vincere la Coppa Italia in finale contro l'Atalanta). Se le voci delle ultime ore riportano al nome di Massimiliano Allegri per la prossima stagione (Zinedine Zidane alternativa), l'eventuale traghettatore nelle ultime partite di campionato la Juve lo avrebbe in casa: si tratta di Igor Tudor (come raccontato già a fine marzo). L'ex difensore croato fa già parte dello staff bianconero, conosce dunque benissimo l'ambiente e ha dimostrato all'Udinese di saper subentrare in corsa nelle fasi finali del torneo (nell'aprile 2018 venne chiamato dal club friulano e lui ripagò la fiducia conducendo le zebrette alla salvezza). Ma, come detto, resta un'ipotesi estrema. E tutti i cuori bianconeri si augurano che Andrea Pirlo possa terminare la stagione portando la Juventus nelle prime quattro.