Fognini si arrende a Nadal. Berrettini ko: Australian Open, infortunio amaro

Matteo Berrettini, infortunio e ritiro contro Tsitsipas all'Australian Open 2021. "Non sono in grado di giocare"

Matteo Berrettini si è ritirato dall’Australian Open poco prima degli ottavi di finale che avrebbe dovuto giocare contro Stefanos Tsitsipas (il greco ai quarti affronterà Rada Nadal che ha vinto contro Fabio Fognini: ko in 3 set ma il campione ligure ha giocato bene nei primi due, è mancato forse solo nel servizio). Il tennista romano, numero 10 del mondo e protagonista di un ottimo inizio di stagione (ha anche trascinato l'Italia in finale di Atp Cup), ha accusato un infortunio alla parte destra degli addominali sul finire della sfida di terzo turno contro Karen Khachanov, vinta in tre set. “Non sono in grado di giocare. Non mi era mai successo in vita mia, è un problema alla parte alta dell’addome. Ancora non so bene cosa fare. Sicuramente riposo e fisioterapia. In questi tre giorni ci eravamo concentrati sul tentativo di rientrare in campo, ma ci siamo accorti che non era il caso. Ancora non abbiamo una tabella di marcia. L’obiettivo era quello di far sì che la situazione non peggiorasse troppo, per non stare fermo tre mesi. Non so ancora quanto tempo ci vorrà, ma spero di rientrare in campo prima possibile. Credo però che un pochino di tempo ci voglia“, ha spiegato Matteo Berrettini in conferenza stampa.

Fabio Fognini ko in 3 set contro Nadal all'Australian Open 2021

Fabio FOGNINI si ferma negli ottavi di finale degli Australian Open, primo Slam stagionale in corso sul cemento di Melbourne Park. Il tennista ligure, n.17 Atp e 16esima testa di serie, ha ceduto con il punteggio di 6-3 6-4 6-2, in poco piu' di due ore e un quarto di partita, allo spagnolo Rafael Nadal, n.2 del ranking e del seeding, alla 16esima partecipazione allo Slam australiano che e' riuscito a vincere soltanto una volta, nel 2009, ma dove ha disputato altre quattro finali. Il fuoriclasse iberico, che a Melbourne prova a battere il record di trofei Slam (20) detenuto in coabitazione con Roger Federer, affonterà il greco Stafanos Tsitsipas che ha passato il turno senza giocare a causa dell'abbondono per infortunio di Matteo Berrettini.