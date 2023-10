“Sono io la fonte di Corona. L’ho fatto per aiutare mio nipote, ex Inter"

Fabrizio Corona, la fonte: l’ho fatto per aiutare mio nipote, Antonio Esposito

"Calcio e scommesse, lo spezzino Petra: 'Io, fonte di Fabrizio Corona'" titola Il Secolo XIX. "Ho sentito Fabrizio Corona anche poco fa, gli ho raccontato soltanto fatti veri che possono essere verificati. L’ho fatto per aiutare mio nipote, Antonio Esposito", dice il 55enne Maurizio Petra al giornale ligure.

Pochi giorni fa, Corona, in un’intervista a Radio Radio, aveva dichiarato di avere «una fonte alla Spezia» che indicava come 'il protagonista della vicenda il nipote, con prove oggettive'.

Il riferimento era ad Antonio Esposito, 33 anni oggi, ex promessa dell’Inter: nel 2010 fece parte del gruppo che vinse il triplete (scudetto, coppa Italia e Champions League).

Lo zio di Esposito Petra non precisa perché e in che modo stia aiutando il nipote. Il movente non sarebbe economico: "Mi hanno offerto qualsiasi cifra. Ma non l’ho fatto né per notorietà né per soldi. Non mi interessa". Ancora sul nipote: "Lui mi ha messo in questa situazione per farsi aiutare".