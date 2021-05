Formula 1, Hamilton vince il Gp Portogallo. Ferrari con Leclerc sesta

Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Formula 1 del Portogallo, terza prova del 2021, e torna in testa al mondiale. Sul circuito di Portimao, il campione del mondo inglese ha preceduto la Red Bull di Max Verstappen e il compagno della Mercedes, Valtteri Bottas. Lontanme dal podio le Ferrari: sesto Charles Leclerc, undicesimo Carlos Sainz, fuori dalla zona punti. Al settimo gito Verstappen era riuscito a superare Hamilton dopo la Safety Car per il tamponamento dell'Alfa Romeo di Kimi Raikkonen ai danni del compagno Antonio Giovinazzi. All'undicesimo giro l'inglese si e' rifatto superando l'olandese dopo un'incertezza prima dell'ultima curva del decimo giro.

"E' stata una gara davvero difficile a livello fisico e mentale", ha ammesso Hamilton, "tenere tutto insieme, con questo vento era semplice sbagliare. Sono partito bene come Valtteri, poi ho perso la posizione nella ripartenza e non ero per niente felice di questo. Ho cercato di mettermi nel modo migliore possibile e poi ho sfruttato un errore di Max per attaccarlo e ci sono riuscito all'ultimo settore.

Leclerc si e' rammaricato per le qualifiche: "Dal punto di vista personale sono felice per il risultato di quest'oggi", ha spiegato il pilota monegasco, "ma guardando all'intero weekend non posso essere soddisfatto perche' in gara ho dovuto recuperare cio' che non ho fatto in qualifica. E' anche colpa mia se non siamo arrivati quinti ma oggi, da ottavo, ho fatto il massimo che potevo fare". "Dobbiamo capire cosa e' successo con le gomme medie", ha aggiunto ai microfoni di Sky Sport, "e poi oggi abbiamo fatto tanta fatica a causa del vento. Riuscivamo ad avvicinarci alla McLaren senza poterla superare". La Formula1 torna nel prossimo week end in Spagna.