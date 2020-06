Formula 2, Jean Alesi vende la sua F40 per sostenere la carriera di suo figlio

Jean Alesi cuore di papà. Vende la sua Ferrari F40 per poter finanziare la carriera di suo figlio Giuliano, l’anno scorso 15° nel Mondiale all’esordio in Formula 2 con il team Trident. L’ex pilota della Rossa lo ha rivelato a Sky Sports F1. Il sacrifico della F40 permetterà a Giuliano, classe 1999, di correre con la Hwa, scuderia sostitutiva della Arden che ha lasciato la categoria dopo la tragica scomparsa di Anthoine Hubert alla curva Raidillon di Spa lo scorso anno. Il gesto di papà Jean permetterà a suo figlio di correre in un team competitivo nel campionato che verrà, dato che come ha ammesso l’ex pilota di Avignone i suoi contatti nell'ambiente non sono stati sufficienti per trovare una soluzione opportuna. Per poter gareggiare serve un budget importante di 1,8 milioni di euro e non è quindi detto che il ricavato dalla vendita della F40 sia sufficiente per coprire interamente le spese in F.2.