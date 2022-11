Francesca Piccinini e l'ex star dell'Atalanta Cristiano Doni: è amore. Gossip

Francesca Piccinini e Cristiano Doni, è amore. La conferma

Francesca Piccinini e Cristiano Doni: la leggenda del volley italiano e l'ex capitano dell'Atalanta stanno insieme. "Confermo. Ma non vado oltre: il privato non si tocca. Cristiano è la persona giusta? Diciamo che sto bene e che sono serena", ha detto lei. In estate erano apparse le loro foto insieme al mare, mentre lo scorso primo giugno i due avevano giocato in coppia a padel al Torneo dell’Accademia dello Sport per la Solidarietà di Bergamo. Indizi che oggi hanno trovato conferma con l'intervista della Piccinini al Corriere della Sera. L'ex pallavolista (che dal 2021 ricopre il ruolo di vicepresidente operativo in seno alla UYBA volley femminile Busto Arsizio) parla anche della sua esperienza in tv: ha raccontato gli gli ultimi Mondiali di Pallavolo (con l'Italia della Egonu terza): "Commentatrice-intervistatrice, però anche un po’ giornalista".Ai giornalisti a volte tirano le pietre. "Ma sono una giornalista buona d’animo. Misono fatta guidare dalla curiosità: all’inizio hofaticato, poi ho ingranato. Bisogna allenarsi pure su questo fronte, l’esperienza sarà replicata".

Francesca Piccinini e l'amicizia con Maurizia Cacciatori

Francesca Piccinini parla del suo rapporto con un'altra icona storica del volley italiano, Maurizia Cacciatori. Quest'ultima sostiene che la differenza di età non è stata una barriera per la vostra amicizia. "Vero. E il passare del tempo ci ha unito ancora di più. Tanti pensavano che non fossimo amiche: falso. Si voleva che due belle ragazze che giocavano assieme non si parlassero: invece abbiamo sempre avuto un gran rapporto". Maurizia ha già dei figli, lei ancora no: perquanto ancora? "Dipende da quel “signore” lassù. Vediamo, chissà", spiega nell'intervista al Corriere della Sera.

Francesca Piccinini e.... Mila e Shiro

Da un'icona sportiva al simbolo 'manga' di questo sport. In quanto appassionata di Mila e Shiro, si era forse innamorata di Shiro? "No, ero infervorata da Mila: mi sarebbe piaciuto saltare e schiacciare come lei". Quei cartoni animati sono stati importanti per il volley. "Hanno stregato la mia generazione. Magariun giorno farò anch’io un cartone animato a tema pallavolo".

Francesca Piccinini sull'Italvolley di Paola Egonu e compagne

L'Italia del volley è reduce dal bronzo ai Mondiali. Che cosa manca ancora alla Nazionale rosa? "Una leader. Paola Egonu e altre sono troppo giovani, oggi il faro è Monica De Gennaro. Bravissima, però servirebbe una figura ancora più iconica". Paola Egonu ha denunciato uno stato di malessere. Una fuoriclasse può diventare ingombrante? "C’è sempre chi emerge, in una squadra. Serve l’intelligenza delle compagne, ma anche come ti poni nei loro confronti".

Francesca Piccini e l'abbraccio "mondiale" in diretta a Paola Egonu