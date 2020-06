Gagliardini, clamoroso gol sbagliato in Inter-Sassuolo. Ironie social

Roberto Gagliardini protagonista in negativo nel match pareggiato dall'Inter per 3-3 contro il Sassuolo ("Buttati punti in modo sciocco", ha detto Antonio Conte al termine di un match che allontana ulteriormente la sua squadra dalla Juve e dai sogni di rimonta scudetto).

Al 64°, sul 2-1 per i nerazzurri l'ex centrocampista dell'Atalanta ha sbagliato un gol incredibile: respinta corta di Consigli su Lukaku, Gagliardini a due metri dalla porta vuota colpisce la traversa. E sui social si è scatenata l'ironia.... Guarda la gallery