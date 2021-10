Genoa, Zangrillo in pole per la presidenza: un medico per rianimare il Genoa

Genoa, Alberto Zangrillo sempre più vicino alla presidenza: non rifiuta l'offerta del fondo americano 777

Il dottore di Silvio Berlusconi, un rianimatore, candidato per la presidenza del “nuovo” Genoa. Il professor Alberto Zangrillo, 63 anni, primario del San Raffaele e medico personale di Berlusconi, secondo le ultime voci sembrerebbe destinato a prendere il posto di Enrico Preziosi alla presidenza del club rossoblù.

A riportarlo è La Stampa, che racconta come “nelle ultime settimane ha preso quota la sua candidatura. Al momento è in pole position e le chance sono alte: genoanissimo, farebbe il presidente anche gratis e l'operazione sta andando in porto. Presto potrebbe esserci un nuovo incontro per trovare una definitiva intesa. Parallelamente le operazioni che portano al closing procedono spedite”.

E il profilo del “nuovo” presidente sembra esattamente ciò che il Genoa americano stava cercando: un professionista e tifoso appassionato che sappia gestire un ruolo importante anche a livello istituzionale.

Per ora, a quanto riporta l’edizione genovese di Repubblica, Zangrillo non ha detto di no all’offerta del fondo americano, ma anzi ci starebbe pensando sul serio. Un indizio? Sabato, il medico personale di Silvio Berlusconi, ha assistito al match contro il Sassuolo allo stadio Ferraris (finito 2-2) al fianco di Andres Blazquez, uno dei manager del fondo 777, nuovo proprietario del club genovese.