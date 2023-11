Georgina Rodriguez mini-abitino bianco, lady Ronaldo: lato B da.. Champions

Georgina Rodriguez mini-abitino bianco. Cristiano Ronaldo in Champions

Georgina Rodriguez sexy con tutina dopo il gol allo stadio per la partita dell'Al Nassr. La squadra di Ronaldo in Champions?

Georgina Rodriguez, lady Ronaldo: lato B da.. Champions

Un abitino o tutina bianca che esalta le forme di Georgina Rodriguez. La compagna di Cristiano Ronaldo stuzzica i fans con alcune foto social intriganti. Guarda la gallery a lato. Bella più che mai la 29enne influencer nata in Argentina e legata a CR7 ormai dal lontano 2017 che, solo poche settimane fa, aveva lasciato tutti a bocca aperta con il suo sexy look mostrato allo stadio in occasione di una partita dell'Al Nassr, la squadra dove gioca CR7. Un abbigliamento intrigante, ma troppo sensuale per gli usi e costumi dell'Arabia Saudita.

Cristiano Ronaldo torna in Champions League con... l'Al Nassr

A proposito di calcio. Nei giorni scorsi è rimbalzata in Europa nuovamente la voce, già circolata in passato, secondo cui la Uefa avrebbe intenzione di invitare l'Al Nassr alla Champions League 2024-25, con la motivazione che il club saudita dove gioca Cristiano Ronaldo è uno dei tre club più popolari al mondo.

Ma conferme sin qui non ce ne sono e dalla Uefa fanno sapere che nulla è cambiato rispetto a quanto dichiarato dal suo presidente Aleksander Čeferin alcune settimane fa: "Posso dire che solo i club europei sono ammessi a partecipare alla Champions League, all’Europa League o all’Europa League".

