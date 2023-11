Eva Padlock, ombrellina MotoGp, novembre bollente. Altro che Bagnaia-Martin...

Eva Padlock novembre bollente: l'ex ombrellina scalda la MotoGp più del... duello mondiale Bagnaia e Martin

Il Mondiale della MotoGp sta vivendo un finale trhilling: Pecco Bagnaia e Jorge Martin si stanno giocando il titolo iridato sul filo dei punti in derby tutto color (rosso) Ducati.

Il campione in carica e lo sfidante spagnolo al rush finale nei due weekend che chiudono la stagione: dal Gp del Qatar alla tappa di Valencia, tutto in 8 giorni (con 74 punti da assegnare tra Sprint Race e Gran Premio classico con Bagnaia a +14 da Martin).

Un antipasto della prossima stagione che si annuncia emozionante: il duello mondiale 2024 nella MotoGp vedrà in corsa non solo Pecco Bagnaia e Jorge Martin, ma anche un Enea Bastianini finalmente ritrovato dopo la sfortuna nera di quest'anno, senza dimenticare Marc Marquez con la Ducati e Marco Bezzecchi pronto al salto di qualità (quest'anno terzo in classifica con grande acuti in alcuni weekend). più tanti outsider come Alex Marquez, Franco Morbidelli su Ducati dopo gli ultimi anni difficili in Yamaha (dove resta l'ex campione del mondo Fabio Quartararo), Luca Marini (che diventerà pilota ufficiale Honda Hrc con un contratto biennale), Brad Binder (brillante quest'anno su Ktm) e il rookie Pedro Acosta. Spettacolo annunciato...





Ma i tifosi delle moto negli ultimi giorni sono stati distratti dall'ex ombrellina più iconica della storia: Eva Padlock. La modella e influencer spagnola (nata però in Repubblica Ceca) che per anni ha calcato le piste nel mondo dei motori non smette di far sognare.

E se il calendario indica che si sta marciando veloci verso Natale, l'influencer iberica non se ne cura prendendo un sole novembrino che par esser davvero bollente. Certamente, al di là di quanto potesse segnare il termometro, lo è il suo selfie e le foto che Eva Padlock regala ai milioni e milioni di suoi social-follower.