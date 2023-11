Valentina Vignali stile Baywatch (e bikini fluo) sfida il maltempo a Miami: altro che Pamela Anderson!

"Ci vediamo dove c’è il cielo nero e il mare in tempesta", scrive Valentina Vignali postando della 'cartoline virtuali' da una Florida vessata dal maltempo (con tanto di allerta meteo che porta l'alluvione notturna e le strade allagate).

Ci pensa la campionessa di basket a portare un raggio di sole sul cielo di Miami (dopo averlo fatto a Boston nel suo viaggio on the road negli Usa) con foto e reel in spiaggia e mentre sfida il mare agitato: bikini fluo che esalta la bellezza dell'atleta e influencer nata a Rimini.

E dai fans di Valentina Vignali parte una serie infinita di like. "Atomica", le scrivono. "Spettacolo mozzafiato", si legge tra i commenti dei follower. "Madre Natura è stata magnifica con te".

Valentina Vignali stile Baywatch: meglio di Pamela Anderson

Una Vignali in versione Baywatch: negli scatti la si vede scendere le scale della postazione che occupano i bagnini. Altro che Pamela Anderson, ci pensa Valentina a far sognare dal mare degli Stati Uniti.

