Marialuisa Jacobelli forme mozzafiato, il lato A e B della sexy giornalista...

Marialuisa Jacobelli forme mozzafiato della Kim Kardashian italiana

Marialuisa Jacobelli lascia senza fiato i follower con le sue forme letteralmente mozzafiato.

La giornalista di Sportmediaset - recentemente ribattezza Kim Kardashian italiana dai tabloid inglesi - sceglie un look davvero sensuale negli ultimo scatti postato in queste ore su Instagram.





Lato A e B indimenticabili per figlia del noto giornalista Xavier Jacobelli per la felicità dei suoi (3,5) milioni di follower che nelle ultime settimane ha incantato i tifosi di tutta Europa, a bordo campo per le reti Mediaset nei match di Champions League del Napoli (la vittoria sul campo di Berlino) e del Milan (nella notte magica dei rossoneri che hanno schiantato il Psg di Mbappè e Marialuisa con sexy magliettina e ombelico scoperto).





A proposito di Sport Mediaset...

Leggi inoltre