Gianluca Fubelli Scintilla: "Addio Colorado. Totti? Un programma con lui..."

Sei un veterano di Colorado, sempre presente nel programma Mediaset, da comico prima e conduttore poi: in autunno il programma potrebbe tornare. Sarai nuovamente protagonista?

No. Ho deciso di non esserci perché non avverto più crescita artistica. Anche per quanto riguarda la conduzione... Sto puntando ad altro. In passato è accaduta la stessa cosa, dopo 15 anni, con I Turbolenti (gruppo comico-cabarettistico del quale Fubelli ha fatto parte ndr).

A Colorado sei stato al fianco di Paolo Ruffini e Belen Rodriguez. Ci racconti qualche aneddoto del vostro periodo insieme in conduzione?

A dire il vero, non ne ricordo. Tra prove varie, con e senza pubblico, correzioni work in progress per cercare di far funzionare le battute e registrazioni, rimaneva davvero pochissimo tempo da dedicare ad altro.

Da Eccezzziunale Veramente a Guida al Campionato. Nella tua carriera di comico sei andato in goal anche con il calcio. C’è una squadra per cui batte il tuo cuore?

Certo. La Roma.

E un calciatore o, comunque, uno sportivo con il quale ti piacerebbe collaborare per un programma o uno spettacolo?

Francesco Totti… sarebbe una spalla ideale. È un tipo che si prende molto in giro.

Prima del successo in tv hai fatto per otto anni l’odontotecnico. Com’è scoppiata la... Scintilla che ti ha portato a diventare un comico di successo? C’è stato un momento particolare in cui hai capito che ce l’avresti fatta?

Tutto è avvenuto per una serie di coincidenze, come molte cose nella mia vita. Nel ’95 andai in vacanza con degli amici in un villaggio e prorogai la permanenza come animatore. L’anno successivo, poiché il lavoro da odontotecnico andava maluccio, ci ritornai. Da lì, un serie di fortunati provini e anche la nascita del gruppo de I Turbolenti.

Questo è un periodo intenso per te... sarai ospite a “Game of Games” di Simona Ventura e a “Deal with it” con Gabriele Corsi. Ci anticipi qualcosa di queste partecipazioni?

A “Game of Games” ci si diverte tantissimo. È una sorta di Giochi senza frontiere. Trovo che Simona Ventura abbia ritrovato una bella carica… quella dei tempi di Zelig e Quelli che il Calcio. E, a mio avviso, ha anche dei bei tempi comici. Mi tratterà “malissimo” (ride). Vedrete! A “Deal with it”, invece, torno spesso. E anche lì mi diverto… Mi piace molto interagire con chi ho vicino. A questo proposito, colgo l’occasione per dire una volta per tutte che è tutto vero. Me lo chiedono in tanti.

Ti vedremo mai protagonista in un reality?

Sono stato contattato più volte per partecipare ad alcuni reality, ma mi terrorizza l’idea di far uscire una parte di me che non m’interessa. Io voglio far ridere!

Ce n’è uno che ti incuriosisce?

Mi piacerebbe partecipare all’Isola dei Famosi, ma con le persone giuste… amici e colleghi. Tra l’altro, sono un bravo pescatore.

Un’ultima curiosità prima di salutarci. A cosa si deve il nome Scintilla?

Risale al periodo da odontotecnico. In quell’ambito era tradizione appellare l’ultimo arrivato Scintilla. E poiché nel villaggio turistico in cui lavoravo come animatore eravamo in due a chiamarci Gianluca, io ed Impastato (altro componente de I Turbolenti), decisi di adottare quel soprannome anche in quel contesto ed oltre.

Si prevedono risate a crepapelle e tanto divertimento fino all’ultimo minuto! Anche Gianluca Fubelli, meglio noto al grande pubblico con il nome d’arte ‘Scintilla’, sarà fra i protagonisti del nuovo programma di Rai2 “Game of Games – Gioco loco” (nella terza puntata in onda mercoledì 14 aprile). Insieme agli altri ospiti che saranno guidati nel corso delle varie puntate da Simona Ventura, Gianluca ‘Scintilla’ Fubelli è pronto a “mettere in gioco” tutto il talento e l’ilarità di grande attore comico che negli anni lo hanno reso uno dei volti più riconoscibili e apprezzati del mondo dello spettacolo. ‘Scintilla’ sarà poi ospite-complice, giovedì 15 aprile, del programma “Deal With It – Stai al gioco” condotto da Gabriele Corsi: appuntamento dalle ore 20.30 sul Nove. Dai personaggi storici come Romolo Prinz “Il più bello d’Italia” e l’Imperatore Giulio Cesare nati sul palco di “Colorado” fino alle esilaranti incursioni realizzate nel programma “Stasera tutto è possibile”, ‘Scintilla’ ha fatto della risata una vera e propria missione, oltre che un mestiere, grazie alla quale ha saputo regalare gag e tanto divertimento per la tv. Il suo profilo Instagram, inoltre, conta oggi 135 mila followers, che ogni giorno seguono e commentano i più curiosi piccoli stralci della vita privata dell’artista insieme alle ancor più numerose e spassose incursioni televisive realizzate in tanti anni di carriera.