Gigi Buffon lascia il calcio, lo sport "perde" un campione del mondo

Gigi Buffon saluta il calcio giocato: "Ci mancherai"

Milioni di sportivi italiani, come chi scrive, avvertono un pizzico di tristezza per la conclusione della carriera di Gianluigi Buffon, portiere del Parma, ex Juventus e campione del mondo nel 2006 con l’Italia di Lippi. Tanti titoli, non quello della agognata, da lui e dalla Juve, la Champion’s League.

Il numero uno della squadra emiliana, di Carrara, 45 anni compiuti lo scorso gennaio, ha ancora un anno di contrattone. Ma, nei prossimi giorni, il suo procuratore incontrerà i dirigenti del Parma per la rescissione: l'annuncio ufficiale della scelta, da parte di Buffon, è atteso subito dopo.

Per Gigi-il cui nome è stato, più volte, accostato a un ruolo in azzurro, in veste di dirigente-potrebbe spuntare un incarico, con la Nazionale di Roberto Mancini, lasciato dal vice Chicco Evani, come quello, che svolse il compianto Gianluca Vialli, caro amico del c.t. e dello stesso Buffon.

Grazie di tutto, caro Gigi, e buona vita!