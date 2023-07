Lukaku al tifoso: "Io alla Juventus non credo. Forza Juve mai". MA E' GIALLO

Lukaku alla Juventus? "Non credo si farà. Forza Juve mai". Il video con i tifosi

"L'affare con la Juventus? Non credo che si farà", dice Romelu Lukaku a dei tifosi che lo hanno incontrato in Belgio nei pressi della casa di mamma Adolphine. “Vai alla Juve?”.

Big Rom prima risponde dicendo solo “mmm” e scuotendo la testa, poi nel breve colloquio chiude dicendo per l'appunto "Non credo che l'affare si farà". In mezzo la richiesta di un ragazzo: “Se vai alla Juve non dire mai ‘Forza Juve'". Lukaku risponde dicendo “No, mai”.

Lukaku-Juventus, giallo sul video

Ci sarebbe però un giallo sul video di Lukaku. Secondo quanto riporta Tuttosport "precisiamo che non vi è certezza sull’attualità del video: nel tardo pomeriggio è emerso che risalirebbe a qualche anno fa ed è pure stato rimosso".

La verità è che a dispetto di qualunque collocazione temporale del filmato, le parole di Big Rom a dei tifosi interisti possono essere lette come di cortesia e circostanza.

Lukaku, Juventus non molla Big Rom e stringe col Chelsea

E soprattutto, che la Juventus è più che mai in pressing per vestire Romelu Lukaku di bianconero. L'accordo di un triennale da circa 8 milioni a stagione tra l'ex attaccante dell'Inter e la Vecchia Signora è stato trovato da tempo. Va chiuso quello col Chelsea: i blues non aprono al prestito con diritto di riscatto e vogliono la cessione a titolo definitivo. Una missione di Cristiano Giuntoli a Londra è prevista a breve o al massimo nel medio periodo. Quello che filtra in questi giorni è che in un modo o nell'altro, i 40 milioni necessari per regalare Big Rom alla Juve verranno trovati.

Lukaku-Juventus e il nodo Vlahovic

C'è chi giura che Lukaku alla Juve si farà a prescindere dall'addio di o meno di Dusan Vlahovic. Possibile? Di sicuro quello del serbo è un nodo di mercato da sciogliere. Nel weekend sono evaporate le piste che potevano eventualmente portare al Manchester United (che ha scelto di andare su Hojlund: 75 milioni più 10 di bonus all'Atalanta). Psg e Bayern Monaco osservano ma in questo momento si stanno sfidando per Harry Kane (i bavaresi sembravano aver chiuso a metà della scorsa settimana, però in realtà c'è ancora distanza con gli Spurs e la partita resta aperta), lo stesso Tottenham potrebbe entrare in corsa dopo la cessione del centravanti inglese. Il Real Madrid? Ha fatto un'esplorazione, però non va oltre il prestito con diritto di riscatto; in questo momento il club merengue - che un centravanti dovrebbe comprarlo dopo la partenza di Benzema per l'Arabia saudita (è arrivato il 31enne Joselu, ma sembra più una riserva di lusso) - gioca a scacchi col Psg su Mbappè (che ha un accordo per arrivare a parametro zero tra un anno).

CALCIOMERCATO NEWS