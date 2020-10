Giro d'Italia 2020, Filippo Ganna è un gigante: vince anche in salita

GIRO D'ITALIA 2020, FILIPPO GANNA, 'LE CALORIE BRUCIATE OGGI DI SOLITO LE FACCIO FUORI IN 3 GIORNI'

"Non dovevo nemmeno andare in fuga oggi, dovevo fare da supporto. È una bella soddisfazione per la squadra che voleva riscattare la perdita di Geraint Thomas. Le calorie bruciate oggi di solito le faccio fuori in tre giorni. Thomas mi aveva detto di andare in fuga e gli ho dato ascolto". Sono le parole di Filippo GANNA vincitore della quinta tappa del Giro d'Italia, la seconda per il ciclista piemontese dopo la crono di apertura.

GIRO D'ITALIA 2020, ALMEIDA IN ROSA, VINCENZO NIBALI SALE IN QUINTA POSIZIONE

La quinta tappa del Giro d'Italia, dominata da Filippo Ganna autore di una prova monumentale, non cambia la classifica generale che vede sempre al comando il portoghese Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step) col tempo totale di 17h6'23'', alle sue spalle lo spagnolo Pello Bilbao (Bahrain- McLaren) +43'', terzo l'olandese Wilco Kelderman (Team Sunweb) in ritardo di 48''. Quarto posto nella generale per il belga Harm Vanhoucke (Lotto Soudal), +59'', guadagna una posizione Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo), oggi 12esimo, in ritardo di 1'01'', sesto Domenico Pozzovivo (NTT Pro Cycling) a +1'05''.

GIRO D'ITALIA, FILIPPO GANNA FA IL BIS. TRIONFA NELLA QUINTA TAPPA

Filippo GANNA vince la quinta tappa del Giro d'Italia, la Mileto/ Camigliatello Silano di 225 chilometri conquistando il secondo successo nella 103esima edizione del Giro dopo quella nella crono d'apertura. Il campione del mondo a cronometro compie l'impresa dominando la tappa calabrese con tre gran premi della montagna staccando tutti in salita e vincendo da solo in volata. Terzo il portoghese Almeida che conserva la maglia rosa (Adnkronos) - Il ciclista piemontese della Ineos Grenadiers chiude una lunghissima fuga col tempo di 5 ore, 59'17'' staccando il gruppo di 34 secondi, alle spalle di GANNA si piazza l'austriaco Patrick Konrad (Bora Hansgrohe), terzo posto per la maglia rosa, il portoghese Joao Almeida (Deceuninck Quick Step).