Giro D'Italia 2020, si parte il 3/10 da Monreale, si chiude a Milano

La Grande Partenza del Giro D'Italai 2020 partirà dalla Sicilia, in particolare da Monreale con una crono di 16 chilometri. In Sicilia sono anche previste quattro delle 21 tappe totali, ed è stata così anticipata la partenza prevista nel 2021, per via della cancellazione delle tre tappe ungheresi causa Covid. Si inizia sabato 3 ottobre, si chiude a Milano domenica 25 dello stesso mese.