Giulia Salemi senza reggiseno. Melissa Satta, Diletta Leotta e.. FOTO VIP

Giulia Salemi senza reggiseno. E Pierpaolo Pretelli...

"Do you wanna play with me?", la domanda di Giulia Salemi arriva su un post da sogno: l'ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 posta una foto con giacca e sotto... niente reggiseno. Dietro di lei un tavolo da biliardo. Scatto assolutamente ad alto tasso di sensualità. Lei è uno spettacolo. Il fidanzato, Pierpaolo Pretelli (storia d'amore nata proprio nella Casa del Gf Vip, attualmente lui è una delle stelle nella nuova edizione di Tale e Quale Show su Rai1 di Carlo Conti), le domanda: "Sei sicura?"

Miriam Leone cambia look post matrimonio (bellissima! Foto)

"Oops, I did it again …", Miriam Leone cita una celebre canzone di Britney Spears per annunciare ai suoi fans il cambio di look: la bellissima attrice catanese lascia il rosso e si mostra con i capelli biondi (che in passato aveva sfoggiato per interpretare Eva Kant in "Diabolik" dei Manetti Bros) a un paio di settimane dalle nozze con l'attore e musicista Paolo Carullo (matrimonio romantico nell'incantevole cornice siciliana di Scicli).

Melissa Satta in gol, doppietta d'autore: Missione Beauty e Sky Calcio Club

Melissa Satta radddoppia. Autunno da grande protagonista in tv per la soubrette sarda: oltre a Sky Calcio Club la domenica sera con Fabio Caressa e i suoi ospiti, ora si aggiunge Missione Beauty, il nuovo talent show a caccia di aspiranti Make-up Artist (MUA) e Hair-Stylist (HS), in onda ogni venerdì, a partire dal 1°ottobre, alle ore 17:15 su Rai2.

Melissa Satta, icona di bellezza, tiene le fila della gara ed è il punto di riferimento dei concorrenti di cui è complice emotiva nelle fasi di gioco, mentre Manuele Mameli, Celebrity Fashion Makeup Artist e Hair Stylist, è il giudice per il makeup; Elisa Rampi, Celebrity Hair Stylist e Makeup Artist, la persona di riferimento per hair styiling; Guido Taroni, fotografo di moda e interior design, è colui che valuta i look realizzati. Tutti i giudici avranno diritto di voto sui look make-up e hair-style realizzati.

Melissa Satta insieme ai giudici Elisa Rampi, Manuele Mameli, Guido Taroni



Lucrezia Lando, che coppia con Andrea Iannone a Ballando con le Stelle 2021

La nuova avventura di Andrea Iannone si chiama Ballando con le Stelle 2021. L'ex campione della MotoGp scende in pista nel talent dance show della Rai con Lucrezia Lando: "Cambia la pista ma la grinta è sempre la stessa…", ha scritto la ballerina sui social. Taggando lo stesso Iannone a cui ha chiesto. "Pronto?". E lui sulla sua pagina Instagram ha messo la foto con Lucrezia: "Ha vinto l’anno scorso e quest’anno si vuole ripetere… Sono nella m...", il commento divertito di Iannone (nel 2020 la ballerina aveva trionfato con Gilles Rocca). C'è da scommettere che saranno grandi protagonisti nel programma di Milly Carlucci che andrà in onda su Rai1 dal 16 ottobre al 18 dicembre.

Lucrezia Lando è ballerina di grande talento, ma colpisce i followers anche la sua sensualità. Nei giorni scorsi aveva pubblicato alcuni selfie che mettevano in risalto la sua bellezza mozzafiato. "Bombaaaaa", il commento di Gessica Notaro (protagonista a Ballando con le Stelle nel 2018). Impossibile darle torto.

Carolina Stramare, la musa della serie B fa impazzire i fans con la foto di spalle

Il mare, i ricordi dell'estate e un lato B da sogno: Carolina Stramare nei giorni scorsi ha pubblicato una foto spettacolare che i suoi follower hanno decisamente apprezzato. "Questa notte ho fatto un sogno, c’era tanto azzurro e io stavo così bene in mezzo a quell’infinito", ha scritto la 22enne modella (Miss Italia 2019) e attuale volto della serie B sulla piattaforma online Helbizz Live.

Paola Ferrari in bikini: la regina del calcio in tv è "divina". Foto super

Paola Ferrari incanta i tifosi del calcio italiano. Non solo con la sua competenza e il suo charme sugli schermi Rai (dalla Domenica Sportiva a Novantesimo Minuto). Anche dai social arriva la standing ovation di follower e ammiratori. Nei giorni scorsi una sua foto in bikini al mare ha scatenato una pioggia di like. "Niente filtri. Solo mare e sole", ha scritto Paola Ferrari. "Veramente divina", si legge tra i commenti. "Sei una dea". E ancora: "Grande persona, grande giornalista, stupenda donna. La prova che la naturalezza batte tutto"

Striscia la Notizia 2021 lancia Giulia Pelagatti e Talisa Ravagnani. Sportive, ex concorrenti di Amici e... (qui le foto della due nuove veline)