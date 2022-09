Gnonto sbarca in Premier League e aspetta la nuova chiamata in Nazionale

Willy Gnonto al Leeds in Premier League

Wilfried Gnonto sbarca in Premier League. L'attaccante italiano dell'FC Zurigo - nato a Verbania e giocatore della Nazionale di Mancini - ha firmato per il Leeds United. Il 19enne esterno (li compirà il prossimo novembre) ha firmato un contratto quinquennale con il club inglese attualmente settimo nel campionato inglese con 8 punti raccolti in 5 partite. Affare da 4,5 milioni di euro più bonus con una percentuale sulla futura rivendita.

Gnonto, il Leeds e la Nazionale di Mancini

Gnonto dopo i primi anni nelle giovanili dell'Inter ha iniziato a giocare in Svizzera, mettendosi in mostra con l'Italia di Roberto Mancini, dove ha giocato da titolare due volte in Nations League contro Ungheria e Germania. E ora spera di essere nuovamente convocato per i due match mancanti del girone: il 23 settembre gli azzurri giocheranno in casa con l'Inghilterra e il 26 trasferta in Ungheria con l'obiettivo di conquistare un posto alle final 4 (servono due vittorie sperando che la Germania non faccia altrettanto).