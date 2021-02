Alda D'Eusanio evita la squalifica al Grande Fratello Vip 5. Ecco come

Alda D'Eusanio evita la squalifica al Grande Fratello Vip 5: salvata dal televoto del Gf Vip

Alda D'Eusanio viene convocata nel confessionale del Grande Fratello Vip 5. "Tu sai che ci sono dei precedenti e un concorrente, ovvero Fausto Leali, è stato Leali è stato squalificato proprio per aver utilizzato questa tua stessa parola", le spiega il conduttore del Gf Vip 5. Alda D'Eusanio si scusa spiegando di non averlo fatto apposta: "Io capisco quello che il popolo di colore ha sofferto e da persona di colore bianca chiedo perdono ma credo che si possa sbagliare". Il Grande Fratello emette la sentenza: "Questa espressione infelice non era indirizzata volontariamente contro un'altra persona ma in un contesto conviviale, per questa ragione a stabilire se il tuo è uno scivolone perdonabile oppure no sarà il pubblico a stabilirlo con un televoto flash". Il pubblico del Gf Vip 5 decide di salvare Alda D'Eusanio.

ALDA D'EUSANIO E IL RISCHIO SQUALIFICA. ECCO COS'ERA SUCCESSO

Grande Fratello Vip 5, Alda D'Eusanio squalificata?

Alda D'Eusanio rischia la squalifica dal Grande Fratello Vip 5 a pochi giorni dal suo ingresso nella casa. “Tu vedi qualche neg** da queste parti?”, è la frase che potrebbe costarle il cartellino rosso, pronunciata sabato nel corso di una cena a tema persiano. Su Twitter è partito l’hashtag #FuoriAlda.

Grande Fratello Vip 5, Alda D'Eusanio squalifica? La frase incriminata. Gf Vip 5 news

Aldo D'Eusanio stava chiacchierando con gli altri concorrenti del Gf Vip 5 e Tommaso Zorzi ha il detto secondo il quale il pesce dopo tre giorni puzza. La giornalista ha replicato: "Il pesce di chi?". Carlotta Dell'Isola allora ha precisato: "Il pesce bianco, qui si pensa solo a mangiare". A quel punto la D'Eusanio concluso: "Perché? Vedi qualche ne*ro da queste parti?".

Grande Fratello Vip 5, Alda D'Eusanio squalificata? Balotelli-Enock chiedono la squalifica

Mario Balotelli in una storia su Instagram ha chiesto l'esclusione di Alda D'Eusanio dal Grande Fratello Vip 5. “Ancora una volta nel contesto del Grande Fratello Vip si permettono di usare questo termine offensivo e vergognoso…Non deve passare inosservato”. L'attaccante del Monza aggiunge: “Fuori da qualsiasi programma a vita”.

Molto duro anche il fratello di Balotelli, Enoch (che ha partecipato a questa edizione del Gf Vip 5). "Che schifo! Questo non è un errore, ma molto di più. Ancora una volta nel contesto del Gf Vip si permettono di usare questo termine offensivo e vergognoso. Voglio proprio vedere se questa volta non lo noterà nessuno. Non deve passare inosservato. In questo caso hanno toccato la mia sensibilità e quella di tante altre persone", ha dichiarato l'ex gieffino. Enock ha poi aggiunto: "Ora vi spiego cosa vuol dire il termine ne*ro. Gli americani andavano in Africa a comprare i neri, per poi portarli in America facendoli lavorare, schiavizzandoli, e facendogli fare quei lavori che neanche gli animali riuscirebbero a fare. Quelli erano i ne*ri, quindi prima di usare il termine ne*ro bisogna riflettere".