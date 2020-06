Grande Fratello Vip 5 concorrenti, Elisabetta Gregoraci e... GF VIP 5 NEWS

Grande Fratello Vip 5 concorrenti, Elisabetta Gregoraci. GF VIP 5 NEWS

Il Grande Fratello Vip 5 ripartirà a settembre su Canale 5, ma c’è già tanta curiosità quanto ai nomi dei concorrenti. Uno è stato svelato la scorsa settimana: si tratta della bellissima Elisabetta Gregoraci.

Grande Fratello Vip 5 concorrenti, Flavia Vento. GF VIP 5 NEWS

La seconda concorrente che potrebbe partecipare al GF VIP 5 sarà Flavia Vento, come annuncia TvBlog che scrive: “Di certo con Flavia Vento non mancheranno temi e discussioni all'interno della casa più spiata d'Italia, pronta a non far rimpiangere l'Antonella Elia dell'ultima edizione del Gf Vip. A dispetto dunque di quanto si diceva sui media, in particolare di una certa difficoltà a convincere l'ex soubrette di Libero, è di poche ore fa la certezza della sua partecipazione al reality show di Canale 5”.

Il reality, prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, sarà condotto e diretto anche quest’anno da Alfonso Signorini. Dopo il grande successo dell'ultima edizione, Alfonso sarà dunque nuovamente al timone del programma, affiancato ancora una volta da Pupo.