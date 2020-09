Grande Fratello Vip 5, DUE VIPPONI SONO SALTATI: I NOMI. Cast e.. Gf Vip5 news

GRANDE FRATELLO VIP 5, IANNONE E GIULIO BERRUTI CONCORRENTI SFUMATI. GF VIP 5 NEWS

Andrea Iannone e Giulio Berruti sono stati a un passo dalla partecipazione al Grande Fratello Vip 5. Lo ha rivelato Alfonso Signorini a Chi. Il pilota della MotoGp "aveva praticamente firmato, ma siccome è in attesa di una sentenza disciplinare, slittata al 15 ottobre, non è nella condizioni di partecipare". Sull'attore: "Avevo parlato a lungo con lui e con Maria Elena Boschi ed entrambi erano entusiasti. Lui, in effetti, era impegnato con una serie tv su una piattaforma digitale, che, però, aveva sospeso le riprese per il Covid e avrebbero dovuto riprenderle a gennaio. All'ultimo è venuto che, proprio per finire subito, si sarebbero spostati in Romania..."

Il presentatore del Grande Fratello Vip 5, Alfonso Signorini svela qualche particolare sulla nuova Casa. "Sarà molto più ampia del solito con colori accesi, stile anni '70. Il salone è enorme e ci saranno tante novità oltre al tugurio e alla suite".

Grande Fratello Vip 5 i concorrenti sono stati definiti. Il programma partirà il 14 settembre su Canale 5 con Alfonso Signorini in conduzione e il cast ha preso forma. Dopo l'ufficializzazione dei primi 3 vipponi - Elisabetta Gregoraci, Fausto Leali e Tommaso Zorzi (amatissimo protagonista di Riccanza e già concorrente di Pechino Express e Dance Dance Dance) - sono arrivati tutti gli altri. Ecco chi sono i concorrenti della quinta edizione del Gf Vip.

Faranno parte del cast del Grande Fratello Vip 5: Adua Vescovo, ex di Gabriel Garko e di Massimiliano Morra, anche lui nel cast del GF VIP 5. Ci sarà il fratello di Mario Balotelli, Enock Barwuah, Fulvio Abbate, Fausto Leali, Elisabetta Gregoraci, Myriam Catania (ex di Luca Argentero e figlia di Rossella Izzo), Paolo Brosio (già concorrente e inviato a l'Isola dei Famosi), Flavia Vento, Maria Teresa Ruta e Guenda Goria (concorrente unico, madre e figlia: Maria Teresa Ruta ha vinto Pechio Express e partecipato all'Isola dei Famosi), Andrea Zelletta (ex tronista di Uomini e Donne), Matilde Brandi, la contessa Patrizia De Blanck (anche lei in passato all'Isola dei Famosi), Stefania Orlando, Francesca Pepe, Fausto Leali, Francesco Oppini (figlio di Alba Parietti e Franco Oppini: partecipò alla Fattoria) Pierpaolo Pretelli (ex Velino di Striscia la notizia) Tommaso Zorzi (star di Riccanza e concorrente a Dance Dance Dance e Pechino Express) e Denis Dosio.

Nelle scorse ore poi tra i possibili concorrenti del Gf Vip 5 Tvblog ha fatto anche i nomi di Morgan e Giulio Berruti. Entreranno anche loro nella squadra dei vipponi? Al momento la situazione è in evoluzione. "Stavolta non vi parliamo di veri e propri provinati, ma di due nomi di vip che hanno effettuato un colloquio/chiacchierata con il direttore artistico del programma Alfonso Signorini ed i suoi autori", ha scritto tvblog.

Antonella Elia torna al "Grande Fratello Vip". Dopo essere stata protagonista come concorrente nel GF VIP 4 (oltrechè a Temptation Island con Pietro Delle Piane), nella quinta edizione la vedremo in una nuova veste. "Da combattiva concorrente a pungente opinionista! Ora possiamo dirvelo: Antonella Elia sarà una degli opinionisti della prossima edizione di #GFVIP!", è l'annuncio social. Antonella Elia prende l'eredità di Wanda Nara, opinionista del Grande Fratello la scorsa primavera. Accanto a lei confermato Pupo. "Su di noi, nemmeno una nuvola... con lui il #GFVIP è una favola! Pupo torna anche in questa edizione come opinionista!", si legge sui social del Grande Fratello.

Proprio Sossio Aruta ha nostalgia del Grande Fratello Vip e sogna di rientrare nella Casa. ”Prima o poi ci tornerò, non mi sono confessato abbastanza! E’ stata un’esperienza molto forte, mi dispiace solo essere arrivato per ultimo e troppo tardi e con la pandemia in corso. Oserei definirlo un viaggio incompleto, avevo ancora tanto da raccontare, da risolvere e da far sapere sulla mia persona. Tutto ciò mi ha penalizzato ma comunque sono stato fortunato ad arrivare terzo in classifica e felice nell’entrare in questa Casa più spiata d’Italia. Le vie del signore sono infinite, chissà… Patrick 2 la vendetta"