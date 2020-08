Guardiola flop: il profeta degli allenatori non sa (più) vincere la Champions

Pepp Guardiola ha fallito nuovamente in Champions. L'allenatore profeta, pagato come un top player (oltre 20 milioni di euro l'anno) collezione la terza eliminazione di fila ai quarti di finale (più una agli ottavi): mai vicino a vincerla malgrado sia alla guida di una delle squadre più ricche del mondo. In quattro stagioni da mister dei Citizen, il club ha speso poco meno di un miliardo di euro sul mercato per mettergli a disposizione top player e giocatori di prima fascia. Ascoltando molto le sue richieste.

Non era andata meglio prima da allenatore del Bayern Monaco: annunciato a gennaio 2013 in vista della stagione successiva, ha assistito alla vittoria del triplete da parte di Jupp Heynckes, mentre nel suo triennio la squadra bavarese si è sempre fermata in semifinale. I due trionfi in Champions League sono lontanissimi e ottenuti alla guida con il Barcellona: l'ultimo nel 2011.

Poi, fuori dalla Catalogna, tanto bel gioco, alta filosofia calcistica, ma in Europa l'uomo che viene considerato da molti come 'miglior allenatore del mondo' non ha più alzato la Coppa più prestigiosa del calcio europeo...

"Sono qui da quattro anni ormai, se non vinco la Champions avrò fallito", aveva detto Guardiola prima del sorprendete 3-1 incassato dal suo Manchester City nei quarti di Champions contro il Lione.

MANCHESTER CITY-LIONE 1-3, GUARDIOLA "DELUSI, TROPPI ERRORI"

"In partite come queste non si possono commettere certi errori. Siamo delusi, ora facciamo un po' di vacanze per capire come ricominciare e continuare insieme a questi giocatori". Lo ha detto l'allenatore del Manchester City Pep Guardiola al termine della clamorosa sconfitta nei quarti di finale di Champions League inflitta dal Lione. Terza eliminazione a un passo dalla semifinale per il tecnico catalano: "Magari un giorno - aggiunge Guardiola - saremo in grado di superare lo scoglio dei quarti di finale e andare oltre".