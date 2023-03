Haaland choc: 5 gol in Champions (record). Dall'offerta Psg alla Nike, Erling bomber d'oro

Haaland 5 gol da record in Manchester City-Lipsia di Champions

Il ciclone Erling Haaland si abbatte sul Lipsia (terzo in Bundesliga...) e sulla Champions League: 5 gol in 35 minuti (dal 22' al 57', poi al 63° è uscito dal campo con una standing ovations: fosse rimasto in campo la sensazione di tutti è che non si sarebbe fermato a quota 5...) da parte dell'attaccante norvegese nel 7-0 del Manchester City. Numeri da record. Il pokerissimo del 22enne norvegese (nato a Leeds, in Inghilterra serpeggia il rimpianto per non averlo convinto a indossare la maglia nazionale dei Tre Leoni) lo porta a 33 gol in appena 25 partite nella massima competizione europea per club, battendo il primato di Ruud Van Nistelrooy (31 gol in 34 presenze).

Nella moderna Champions League, ossia dal 1992-93, solo 2 giocatori avevano segnato 5 reti in un singolo match. Haaland ha eguagliato il record di Luiz Adriano (in Bate Borisov-Shakhtar del 2014-15) e Messi (in Barcellona-Bayer Leverkusen del 2011-12).

Erling pare un vero e proprio extratterestre planato sul pianeta calcio. "E.T. Haaland", titola in copertina L'Equipe. "Ragazzo eccezionale, con una mentalità strepitosa. Lo voglio coinvolgere sempre di più nel processo del gioco", ha detto di lui il suo allenatore Pep Guardiola dopo il pokerissimo di Manchester City-Lipsia. "Stesso record di Messi in Champions? Sì, sapevo che Leo ne aveva fatti cinque in una partita. Erling è fantastico, giovane e avrà un motivo in più adesso per superare questo primato".

Haaland - Guardiola (foto Lapresse)



Haaland-Manchester City, (quasi) 200 milioni dal Psg per la coppia d'oro con Mbappè

Erling Haaland uomo d'oro del calcio mondiale. Il Manchester City lo prese due anni fa dal Borussia Dortmund per 'soli' 60 milioni di euro e risulta difficile pensare che possa lasciare uno dei club più ricchi del mondo.

Anche se, proprio nei giorni scorsi è circolata un'indiscrezione incredibile dalla Francia (per la precisione firmata RMC Sport): il Psg è pronto a offrire 197 milioni di euro al club inglese pur di ingaggiarlo, formare una coppia stellare con Mbappè (sulla carta la più forte del mondo per distacco) e dare l'assalto a una Champions League sin qui maledetta (quest'anno nuova eliminazione agli ottavi...). Affari tra sceicchi, se ne riparlerà (eventualmente) in estate.

SEGUE NELLA PROSSIMA PAGINA - HAALAND/NIKE, RINNOVO DA RECORD