Hakimi-Inter, attenti all'offerta del Bayern Monaco - le parole del procuratore

Un anno fa venne pagato 40 milioni dall'Inter, oggi Hakimi è uno dei giocatori più richiesti sul mercato. "Se arrivasse un'offerta del Bayern Monaco non mi stupirebbe. È uno dei club piu' importanti al mondo e se stanno cercando un calciatore deve essere il migliore nella sua posizione. E Achraf lo è", spiega Alejandro Camano, agente di Achraf Hakimi, al portale tedesco 'TZ'. Il procuratore del 22enne terzino, che ha appena festeggiato lo scudetto con la maglia dell'Inter (da grande protagonista con 7 gol e 8 assist), sottolinea però che il giocatore "e' molto contento a Milano" e ha "un contratto fino al 2025".

“Credo che il Real Madrid abbia un diritto di prelazione per me", aveva invece ricordato Hakimi nelle scorse ore. Aggiungendo: "Voglia di tornare? Hanno avuto l’occasione di comprarmi, un anno fa potevo tornare indietro ma il Real Madrid ha fatto scelte diverse - le parole di Hakimi a El Chiringuito - Non posso prendermela con Zidane o il club, non li biasimo; hanno deciso così, magari per il Covid. Non so chi abbia preso la decisione ma il Real era casa mia e sarei stato felice di combattere per un posto da titolare a Madrid. Qualcuno ha detto il contrario ma non sanno la verità. Così sono andato all’Inter e ho vinto”.