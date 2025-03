Hamilton vince la gara sprint del Gp di Cina con la Ferrari

Gp di Cina, la Ferrari di Hamilton vince la gara sprint

Lewis Hamilton ha vinto, dominando, la gara Sprint del Gp di Cina di Formula 1 con la sua Ferrari. Un successo inatteso se pensiamo alla crisi di settimana scorsa in Australia ma che con la pole position di ieri, a sorpresa, era diventato qualcosa di possibile. Certo, i timori che nei 19 giri la McLaren di Piastri o la Red Bull di Verstappen potessero insidiare la Ferrari erano forti perché nessuno in realtà aveva idea di quale potesse essere il passo gara della Rossa e delle rivali. Ma è proprio da qui che sono arrivati i segnali migliori per Marenello, soprattutto per quanto riguarda la gestione delle gomme.

Dopo una partenza perfetta infatti Lewis ha gestiti gli pneumatici meglio di tutti gli altri, soffrendo solo per un giro ma poi chiudendo con 6 secondi di vantaggio su Piastri che nel finale è riuscito a superare la Red Bull di Verstappen. E anche Leclerc, superato da Russle nel secondo giro, è riuscito a mantenere il passo della Mercedes e dei rivali.

Grande la soddisfazione di Lewis nel dopo gara; ricordiamo che si tratta a titolo personale del primo successo in una Sprint del sabato.

"Abbiamo fatto un gran lavoro - ha detto Hamilton - forse dopo la gara in Australia la gente ha sottovalutato quanto sia difficile entrare in un nuovo team, cambiare, gestire i rapporti ma tutta la squadra ieri ed oggi ha fatto un lavoro straordinario. So che tutti sperano di vincere. So che i tifosi lo vogliono e che significa tutto per loro. Noi dobbiamo crescere, restare concentrati e fare un passo alla volta".