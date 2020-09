Hauge-Milan, colpo di fulmine. Attaccante low cost. In difesa... MERCATO MILAN

Hauge-Milan, colpo di fulmine. Calciomercato Milan News

Jens-Petter Hauge ha stregato il Milan. Il 21enne attaccante esterno del Bodo/Glimt ha mostrato colpi da grande giocatore nella sconfitta della sua squadra a San Siro che ha visto il Diavolo qualificarsi ai Playoff di Europa League (giovedì primo ottobre sul campo del Rio Ave). Il talento norvegese era stato seguito dagli scout rossoner già nei mesi passati e piaceva molto anche all'Atalanta, ma il club orobico è a posto in attacco. Ecco perchè l'ipotesi Milan sta crescendo in queste ultime ore di calciomercato: il ragazzo potrebbe arrivare subito o essere parcheggiato fino a gennaio al Bodo/Glimt per terminare il campionato nazionale. Maldini e Massara non hanno ancora formulato un'offerta, ma i prossimi giorni potrebbero portare a una svolta. E si parla di una possibile fumata bianca a quota 4 milioni. “E’ un club in cui vorrei giocare. È uno dei club più grandi del mondo, ho avuto un assaggio sia della città che allo stadio. Non sono stato nell'ufficio di Maldini ma posso confermare di averlo salutato", ha spiegato Jens Petter Hauge a TV2.

MILAN: NASTASIC, MILENKOVIC, RUDIGER, KABAK. CACCIA AL DIFENSORE. CALCIOMERCATO MILAN NEWS

Al momento il Milan ha la priorità del difensore centrale: il sogno resta il viola Nikola Milenkovic (la Fiorentina lo valuta 40 milioni, i rossoneri sono fermi a 20), ma avanza Nastasic (visto che lo Schalke apre al prestito con diritto di riscatto) e restano in esame altre ipotesi interessanti: da Antonio Rudiger (che il Chelsea ha messo sul mercato, anche se l'ex Roma prende 4,5 milioni di ingaggio) all'idea Ozan Kabak (il turco piace molto anche all'Inter, che entrerà sul mercato dei difensori in caso di cessione di Skriniar al Tottenham).