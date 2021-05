I preconvocati di Mancini: c'è tanto talento, ma anche il dubbio su Verratti

ITALIA



LA SQUADRA

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino)

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Alessandro Florenzi (Paris SG), Manuel Lazzari (Lazio), Gianluca Mancini (Roma), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta)

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Bryan Cristante (Roma), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (Paris SG)

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Vincenzo Grifo (Freiburg), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Moise Kean (Paris SG), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo)

L’ALLENATORE

Roberto Mancini

Ha ereditato una squadra a terra dopo la delusione della mancata qualificazione al mondiale di Russia 2018, con Ventura in panchina, e l’ha fatta letteralmente volare. Il recente rinnovo di contratto fino al 2026 è un premio alla grande qualità del gioco azzurro.

LA STELLA

Ciro Immobile

E’ reduce da un’altra grande stagione con la maglia della Lazio, ma deve finalmente riuscire a lasciare il proprio segno anche in nazionale. Se non ci riuscisse, le alternative non mancherebbero. A partire ovviamente dal “Gallo” Belotti.

COME SI E’ QUALIFICATA

P10 V10 P0 S0 GF37 GS4

MIGLIOR PIAZZAMENTO AGLI EUROPEI

Campione d’Europa nel 1968