Ibrahimovic, Giroud, Kjaer, Calabria e... Milan, come stanno gli infortunati

Giroud punta il rientro in Milan-Venezia

Il Milan dovrebbe recuperare Olivier Giroud per la sfida di campionato in programma mercoledì sera a San Siro contro il Venezia: l'attaccante francese, che aveva saltato la trasferta di Torino contro la Juventus per un problema alla schiena, sta meglio e spera di essere convocato nel turno infrasettimanale o comunque sabato 25 settembre (ore 15) in Spezia-Milan.

Ibrahimovic, allenamento individuale. Kjaer: niente lesioni muscolari per il difensore del Milan

Intanto Zlatan Ibrahimovic, fermo per una tendinopatia achillea, sta meglio e ha iniziato ma non è ancora tornato a lavora in gruppo: per lui allenamento individualmente sul campo. Stefano Pioli dovrà fare a meno anche di Simon Kjaer: il difensore danese ha accusato un risentimento ai muscoli flessori della coscia destra nel corso di Juventus-Milan. La buona notizia però è che la risonanza ha escluso lesioni muscolari. Ancora fermo pure Davide Calabria a causa di una elongazione ai muscoli flessori di coscia destra che lo aveva costretto a dare forfait nella sfida dell'Allianz Stadium.

Krunic, Bakayoko, Messias... la situazione

Rade Krunic (lesione del polpaccio destro rimediata in nazionale), migliora e avrà un controllo la prossima settimana. Bakayoko (trauma contusivo che ha comportato sofferenza del tendine achilleo sinistro sofferto pochi minuti dopo l'ingresso in campo nella sfida Milan-Lazio) dovrebbe tornare dopo la sosta per le nazionali. Intanto Messias prosegue l'ultima fase di lavoro personalizzato di ricondizionamento atletico e si avvicina il momento della sua prima convocazione con il Milan.