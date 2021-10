Ibrahimovic va in gol con lo spot di Mind The Gum. Video

IBRAHIMOVIC, SPOT MIND THE GUM: ZLATAN NEI PANNI DI MIND COACH

“Noi siamo tipi che mollano?”, chiede Ibrahimović a uno stanco professionista seduto davanti al pc che è sul punto di abbandonare la scrivania. Lo spot da 30’’ è rivolto a tutti coloro che, nelle piccole o grandi sfide quotidiane, si trovano a fronteggiare stress, stanchezza mentale, mancanza di energia. È qui che interviene il Mind Coach Zlatan. Con la sua ben nota personalità, non transige sul fatto che il lavoratore possa lasciare a metà ciò che sta facendo. Mind The Gum racchiude così in un piccolo integratore in chewing gum la carica di energia mentale e concentrazione che aiuta anche Zlatan ogni giorno a dare il massimo sul campo. Perché, come recita il mantra dell’azienda: “Success is a state of mind”, il successo parte prima dalla mente.

MIND THE GUM, il primo integratore alimentare in chewing gum con 15 componenti attive per energia mentale e concentrazione, si prepara a chiudere il 2021 con un piano media a 360° che porterà il brand per la prima volta in TV con uno spot ideato da Cookies & Partners e prodotto da Ushuaia, che avrà come protagonista il socio e testimonial della start-up, Zlatan Ibrahimović.

La campagna televisiva, partita il 24 ottobre 2021, sarà in onda sulle principali reti nazionali, prime time compreso, fino a dicembre e alla pianificazione tv si aggiunge la comunicazione digital che approfondirà ancora di più il concept “Success is a state of mind”, illustrando tutte le situazioni in cui Mind The Gum, attraverso Zlatan, può fare la differenza. Lo stesso Ibra racconterà attraverso una serie di interviste esclusive cosa significano per lui i temi vicini alla filosofia del brand Mind The Gum: Successo, Motivazione, Leadership e molto altro. A coronamento di tutta l’operazione anche un concorso che coinvolgerà i punti vendita e metterà in palio una giornata con il campione svedese.

“Mind The Gum nasce da una storia fatta di resilienza, di voglia di non fermarsi e non farsi abbattere anche quando l’energia o la concentrazione non sembrano abbastanza. Con lo spot e la carismatica figura di Zlatan vogliamo motivare le persone a non mollare e andare sempre oltre i propri limiti. Mind The Gum grazie agli studi dietro alla sua tecnologia e alla sua formula con 15 componenti attive tra cui caffeina, teanina e vitamine rappresenterà sempre una carica di concentrazione e energia mentale immediata nei momenti più intensi” ha commentato Giulia Trombi, Marketing Manager del marchio.