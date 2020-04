Ibrahimovic star, allenamenti con l'Hammarby in diretta sui social. Video

"Vuoi vedere le mie magie Guardami sul web". Ibrahimovic lancia gli allenamenti in diretta social. L'attaccante del Milan in queste settimane è in Svezia e sta lavorando con l'Hammarby, squadra di cui è socio. Zlatan è in gran forma, perchè non si è mai fermato, visto che nel suo Paese è concesso il lavoro in campo a differenza dell'Italia dove la ripresa degli allenamenti non arriverà prima di inizio-metà maggio e il campionato non dovrebbe ricominciare prima di giugno (con la speranza-volontà di chiuderlo entro il 2 agosto, visto che da 3 dovrebbero ripartire Champions ed Europa League). Ibrahimovic è in contatto costante con Stefano Pioli e il suo staff, con loro pianifica i programmi di allenamento a distanza.

Intanto i tifosi rossoneri si interrogano sul futuro di Ibrahimovic. Lo svedese sarà in scadenza di contratto a fine stagione e il nuovo Milan di Gazidis ripartirà con un progetto all'insegna dei giovani e Ralf Rangnick in pole position per guidare la squadra. Tanti i rumors sul possibile addio di Zlatan al termine del campionato, ma solo un confronto tra lo svedese e l'amministratore delegato del club rossonero chiariranno la situazione.