Icardi, clausola d'oro anti-tradimento: ecco quanto chiederebbe a Wanda Nara

Wanda Nara in bikini (foto Instagram wanda_nara)

Mauro Icardi, il contratto d'oro con Wanda Nata: il tradimento costa moltissimo

Dopo lo scandalo che l’ha coinvolta con China Suarez, Wanda Nara ha deciso di prendere delle misure legali per proteggere il suo matrimonio con Mauro Icardi. Questo accordo, definito dai media come un “anti-infedeltà”, sembra essere la chiave per mantenere la stabilità nella loro relazione.

Il patto sembra essere molto severo: se Mauro Icardi dovesse tradire la moglie, ciò gli costerebbe una cifra di circa 100 milioni di dollari. Questa clausola dimostra la determinazione di Wanda nel proteggere il suo matrimonio e la sua famiglia.

Un amore da social

Dopo il periodo burrascoso che i due hanno vissuto, la coppia vive sotto i riflettori dei social media: entrambi condividono regolarmente foto e messaggi che mostrano la loro felicità e il loro amore reciproco.