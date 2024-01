Calciomercato Inter, Icardi torna a Milano? Mauro sale in quota nerazzurra

Diciassette gol in stagione, quaranta in un anno e mezzo. Un bottino considerevole quello di Mauro Icardi, diventato subito idolo dei tifosi del Galatasaray (che ha condotto alla vittoria del campionato turco, titolo che mancava ai giallorossi dal 2019) i quali però potrebbero veder partire il proprio attaccante già nella sessione invernale di calciomercato. Si gioca infatti a 1,55 su Planetwin365, quota che sale a 1,60 su Snai, un possibile trasferimento entro il 31 gennaio per Maurito, con tante squadre sulle sue tracce, tra cui spunta l’Inter, dove l’argentino è stato anche capitano siglando ben 124 gol in sei anni.

Operazione che potrebbe subire un’accelerata soprattutto in caso di una possibile partenza di Alexis Sanchez. Anche se, al momento, le indiscrezioni di calciomercato raccontano di una volontà del cileno di restare all'Inter sino al termine della stagione. In questo caso, i nerazzurri non farebbero operazioni in entrata nel reparto offensivo. Esclusa a priori l'ipotesi Taremi (il centravanti iraniano del Porto potrebbe però arrivare a giugno).

Calciomercato, Inter-Icardi: le parole di Roberto Alessi

Tornando a Mauro Icardi, il tam tam di calciomercato era nato dopo le parole di Roberto Alessi, direttore di Novella 2000. Nel commentare la vittoria a Ballando con le Stelle di Wanda Nara (tra l'altro con tanto di record storico per il programma di Rai1) aveva detto: "Lei è un procuratore, e qui vi do un piccolo scoop: a Milano si dice che potrebbe tornare a giocare nell'Inter e io spero che sia così. Non so se è vero, in ogni caso la loro prima casa è a Milano".

