Clamoroso, ex attaccante del Milan torna a giocare con contratto da 1 euro. "Vuole vincere lo scudetto"

Ex Milan, Nikola Kalinic torna a giocare: contratto da un euro con l'Hajduk Spalato

Nikola Kalinic torna a giocare a calcio. Il 37enne ex attaccante di Milan, Hellas Verona e Fiorentina ha firmato a 37 anni con l'Hajduk Spalato con cui aveva giocato la scorsa stagione, salvo poi lasciar scadere il proprio contratto in estate. Il contratto firmato? Guadagnerà un euro per sei mesi di stagione.

Kalinic contratto da un euro con l'Hajduk Spalato per l'ex Milan. Vuole vincere il campionato croato

Le ragioni del suo ritorno? Kalinic vuole aiutare la squadra a vincere il titolo croato: attualmente l'Hajduk Spalato è primo a quota 41 punti con 7 lunghezze di vantaggio sul Rijeka (che ha una partita in meno) e sulla Dinamo Zagabria (ma devono recuperare due match).

"Conoscete la situazione intorno a Nikola, è mancato per molto tempo, dobbiamo vedere come reagirà, come apparirà in allenamento - ha detto il direttore sportivo dell'Hajduk Spalato sul ritorno di Nikola Kalinic - Dovremmo prenderci un po' di tempo per vedere in che condizioni è. Finanziariamente è stato il più semplice, è stato a Hajduk per tre anni e non è tornato a causa dei soldi. Ci siamo accordati per uno stipendio di un euro. Vuole aiutare l'Hajduk, vincere il titolo, questo è il suo unico motivo e obiettivo per il quale è tornato".