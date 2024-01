Calciomercato, Juventus-Roma pressing Huijsen. Terracciano: Juve sfida Milan

Calciomercato Inter, Buchanan dal Bruges. La prima a Monza

Tajon Buchanan inizia la sua avventura con l'Inter. L'esterno è stato acquistato a titolo definitivo dai nerazzurri dal Club Brugge per 7 milioni di euro più bonus e sbarcherà a Milano per sottoporsi alle rituali visite mediche per poi firmare il contratto fino a 30 giugno 2028. Il giocatore non sarà a disposizione con il Verona sabato 6 gennaio per problemi burocratici: il suo esordio tra i convocati di Simone Inzaghi è previsto per il 13 quando l'Inter dovrà sfidare il Monza all'U-Power Stadium

Calciomercato Milan: Gabbia e Terracciano. Sul difensore del Verona anche la Juventus

Oltre all'Inter si sta muovendo anche il Milan, con il ritorno in rossonero di Matteo Gabbia che termina in anticipo l'esperienza al Villarreal. La squadra allenata da Stefano Pioli stringe anche per Filippo Terracciano, giovane terzino dell'Hellas Verona (in grado di giocare anche difensore centrale), anche se la Fiorentina non sembra volersi arrendere e la Juventus ha effettuato un sondaggio per il classe 2003. Più lontano il Bologna che seguiva il giocatore ma in ottica giugno. Le cifre dell'operazione sono intorno ai 5 milioni di euro. In questa stagione, Filippo Terracciano ha collezionato 18 presenze complessive con la maglia dell'Hellas Verona In carriera anche 8 presenze con la Nazionale Italiana U20 e una con l'Under 21.

Calciomercato Napoli, Mazzocchi dalla Salernitana

Per quanto riguarda casa Napoli, nelle scorse ore visite mediche iniziate per Pasquale Mazzocchi, svolte a Villa Stuart a Roma. Il terzino della Salernitana firmerà un contratto di tre anni e mezzo, con opzione di rinnovo per il quarto.

Calciomercato Atalanta: Hien e Siren Diao

Dopo l'acquisto del 24enne difensore della nazionale svedese Isak Hien, l'Atalanta di Gasperini si è assicurata anche un altro giocatore del Verona, si tratta dell'attaccante della Primavera Siren Diao che fin qui in campionato ha messo a segno 10 gol in 15 presenze.

Calciomercato Juventus-Roma: Huijsen per Mourinho? Frosinone avanti

La Roma è, invece, sempre alla ricerca di un difensore. Il club giallorosso ha fatto un tentativo con la Juventus per Dean Huijsen, difensore classe 2005, per un prestito, anche se i bianconeri hanno già dato la propria parola al Frosinone. La squadra di Josè Mourinho sonda anche il mercato estero e nelle ultime ore è spuntato il nome di Nayef Aguerd del West Ham.

Calciomercato, Agoume dell'Inter piace all'estero. Le trattative

La Dinamo Zagabria ha avviato una trattativa con la Fiorentina per Josip Brekalo. Mentre il Marsiglia di Gennaro Gattuso ha presentato un'offerta all'Inter per il Lucien Agoume. Sul centrocampista nei giorni scorsi si era mosso anche il Siviglia. George Puscas del Genoa è invece l'attaccante individuato dallo Spezia per rinforzare il proprio reparto offensivo. Sul mercato internazionale il Borussia Dortmund è in trattativa avanzata per riprendersi Jadon Sancho con circa 3 milioni di euro al Man Utd per il prestito fin a giugno. Sancho ha giocato a Dortmund dal 2017 al 2021, segnando 50 gol prima di passare allo United per 85 milioni di euro.

