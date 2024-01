Calciomercato, Samardzic-Napoli frenata. E la Juventus...

Calciomercato, Samardzic-Napoli frenata

Colpo di scena per Lazaar Samardzic: i rumors di calciomercato davano il centrocampista serbo molto vicino al Napoli (dopo che in estate fu a un passo dall'Inter). Ma la fumata bianca non è così vicina nè scontata. Il club partenopeo cerca un giocatore nel ruolo dopo la cessione di Elmas al Lipsia (con Zielinski che potrebbe lasciare a fine stagione: Inter alla finestra per il possibile colpo a parametro zero).

L’Udinese ha aperto alla cessione ma non fa sconti: servono 25 milioni. Al momento la società di Aurelio De Laurentiis ha formulato un'offerta inferiore. Non solo. Secondo calciomercato.com "l’altro nodo da sciogliere è quello legato alle commissioni: il papà del giocatore è in contatto con il Napoli per trovare una quadra che al momento ancora non c’è, il tutto coordinato dall’intermediario che sta portando avanti l’operazione. Sullo sfondo la Juventus e un club di Premier League".

Calciomercato Juventus, Samardzic se salta il Napoli?

Il giocatore preferisce restare in serie A. Attenti dunque alla Juve, che sta cercando una mezz’ala d’inserimento anche se punta a qualche giocatore in prestito, "per rimandare l’investimento importante in estate. Se però la trattativa col Napoli non si dovesse sbloccare, non è escluso che possano fare un tentativo".

